Son Mühür / Merve Turan- Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Fatih Altaylı’nın sunduğu “Pazar Sohbeti” programında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kaygılaroğlu, rol aldığı projedeki performansının ardından Devlet Bahçeli tarafından telefonla arandığını açıkladı.

Oyuncu, Bahçeli’nin özellikle gençlere yönelik verilen mesajlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini belirtti.

“Çok güzel Bozkurt olmuşsun”

Kaygılaroğlu, telefon görüşmesinde Bahçeli’nin kendisine övgü dolu sözler söylediğini ifade ederek şu ifadeleri aktardı: “Devlet Bey, ‘Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun’ dedi. Ben de kendisine teşekkür ettim.”

Bahçeli’den anlamlı hediye

Ünlü oyuncu, görüşmenin ardından Bahçeli’nin kendisine özel bir hediye göndermek istediğini de açıkladı. Kaygılaroğlu, kendisine gönderilen Bozkurt temalı tabloyu evine astığını belirterek bu jestin kendisi için anlamlı olduğunu söyledi.

Telefonu kim kapatacak?

Görüşmenin en dikkat çeken detayı ise telefonun kapanış anında yaşanan kısa süreli sessizlik oldu. Kaygılaroğlu o anları şu sözlerle anlattı: “Telefonu kimin kapatacağı konusunda tereddüt ettim.

Adabımuaşeret meselesi… Devlet Bey de kapatmadı, ben de kapatmadım. Birkaç saniyelik sessizlik oldu. Sonrasında ben kapattım.”

Dizide Bahçeli’ye gönderme iddiası

Oyuncunun yer aldığı dizide canlandırdığı “Bozo” karakteri üzerinden yapılan bir sahne de gündem oldu. Söz konusu sahnede geçen, “Tam umudumu kaybetmiştim… Bir devlet var, gizli de olsa derin bir devlet var” ifadeleri, izleyiciler tarafından Devlet Bahçeli’ye bir gönderme olarak yorumlandı.