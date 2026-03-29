Son Mühür / Merve Turan- Kızılcık Şerbeti dizisiyle kariyerinde önemli bir sıçrama yakalayan Sıla Türkoğlu, kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan genç oyuncularından biri haline geldi.

Dizide hayat verdiği “Doğa” karakteriyle özellikle genç izleyicinin ilgisini çeken oyuncu, performansıyla sosyal medyada sık sık gündem olurken, projeye veda etmesine rağmen popülerliğini koruyor.

Türkoğlu’nun hem oyunculuk kariyeri hem de özel yaşamı, magazin basını tarafından yakından takip ediliyor.

Magazin gündeminde özel hayatı öne çıkıyor

Başarılı oyuncu, son dönemde iş insanı Ata Ayyıldız ile yaşadığı ilişkiyle dikkat çekiyor. İkilinin birlikteliği, yaptıkları paylaşımlar ve birlikte görüntülendikleri anlarla magazin sayfalarında sıkça yer buluyor.

Geçtiğimiz yıl İtalya’ya giden çiftin romantik tatili, Como Gölü kıyısında gerçekleşen evlenme teklifiyle gündeme gelmişti.

Lise yıllığına ait fotoğraf ortaya çıktı

Sıla Türkoğlu bu kez geçmişine ait bir detayla gündemde. Oyuncunun lise yıllığına ait olduğu öne sürülen bir fotoğraf, TikTok’ta paylaşıldı. Paylaşımın, kendisini oyuncunun eski okul arkadaşı olarak tanıtan bir kullanıcı tarafından yapıldığı belirtildi.

Söz konusu fotoğrafta Türkoğlu’nun gençlik yıllarına ait bir kare yer alırken, görüntü kısa sürede farklı platformlara da yayıldı.

"Kıskananlar olmuş"

Fotoğrafı paylaşan kullanıcı, gönderisine dikkat çeken bir not da ekledi. Paylaşımda, “Sıla Türkoğlu ile aynı okulda okuduğum için kıskananlar olmuş; merak etmeyin, onun yerine size imza atarım” ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada yoğun etkileşim aldı

Kısa sürede yayılan fotoğraf, özellikle TikTok ve Instagram’da geniş bir kitleye ulaştı. Oyuncunun hayranları, Türkoğlu’nun yıllar içindeki değişimini yorumlarken, paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı.