Son Mühür / Atakan Başpehlivan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen ve sosyal medya düzenlemeleri ile doğum iznine ilişkin maddeleri de içeren “Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Emin Ekmen: Bahsi ve kumarı yasaklamayan durdurmayan bir paket aileyi nasıl güçlendirecek?

Gündüz kuşağı programları ile sanal bahis ve kumarın aile birliğine zarar verdiğini aktaran ve konuyla ilgili fikirlerini paylaşan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, “Kanun teklifinin imzalayan milletvekillerine soruyorum: Gündüz kuşağı programlarına dokunmayan bir yaklaşım ailenin güçlendirilmesini nasıl sağlayabilir? Eşinizle birlikte izleyemediğiniz programların her gün milyonlarca eve cerahat gibi akıtılmasına ne zaman son vereceksiniz?

Birbirine güven ve inancın köküne kibrit suyu dökerek, adeta C4 patlayıcı bombalarla aileleri dağıtan gündüz kuşağı programlarına dokunmayan bir paket ailenin güçlendirilmesinden ve korunmasından bahsedebilir mi? Bahis ve kumarın kendisini yasaklamayan bir paket, ailenin güçlendirilmesinden bahsedebilir mi? Her gün kaç gencimizin sanal kumar ve bahis nedeniyle hayatını kaybettiğini neden paylaşmıyorsunuz? Bahsi ve kumarı yasaklamayan durdurmayan bir paket aileyi nasıl güçlendirecek?” dedi.

“Yüksek bir katılımla tartışılması ve müzakere edilmesi gerekirdi”

Kanun teklifinin tali komisyonlarda tartışılması gerektiğini aktararak, yüksek bir katılımla müzakere edilmesi gerektiğini savunan DEVA Partili Ekmen, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Meclisimizin enine boyuna tartışması, üzerinde uzlaşması gereken çok önemli düzenlemelerin olduğu bir teklifi yine AK Parti’nin alışıldık hareketleriyle, başkanlık döneminin nakısalarıyla Meclis’ten geçirilmeye çalışılıyor. Aile, kadın, çocuk, gençlik ve sosyal politika olan bir düzenlemenin Meclis’te çok daha yüksek bir katılımla tartışılması ve müzakere edilmesi gerekirdi.

Yeni Yol Grubu’nda 20 üyemizin 14’ü tartışmaları izliyorken AK Parti sıralarının durumunu milletimizin takdirine bırakıyorum. Bu teklif Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından geldi; kendi içinde dahi madde sıralamasında bütünlük açısından sorunlar içeriyor. Buna rağmen tali komisyon olarak belirlenen Adalet Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve KEFEK Komisyonu'nda görüşülmedi. Bu dört komisyonun da çoğunluğu Cumhur İttifakı’nda. Kendi uzmanlık kapasitesinden bile kaçınan bir yaklaşım ile karşı karşıyayız. Oysa bu maddeler ilgili komisyonlarda enine boyuna tartışılmış olsaydı ve muhalefetin katkısı alınsaydı çok daha sağlıklı bir düzenleme ortaya çıkabilirdi.”