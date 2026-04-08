Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Konak Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü titiz denetimlerle toplum sağlığını tehdit eden unsurlara karşı tavizsiz mücadelesini sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendiren zabıta ekipleri, Millet Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri baskında adeta bir halk sağlığı skandalını gün yüzüne çıkardı. Yapılan detaylı incelemelerde, bir işletmenin deposunda satışa hazır bekletilen, son tüketim tarihi geçmiş yüzlerce koli gıda ürünü ele geçirildi. Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen operasyonla, bozuk gıdaların piyasaya sürülmesinin önüne geçilerek olası zehirlenme vakaları engellenmiş oldu.

İhbar üzerine şok baskın: Tonlarca tarihi geçmiş gıda

Millet Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmeye yönelik gelen şikayetler, belediye ekiplerini harekete geçirdi. Belirlenen adrese düzenlenen baskında karşılaşılan manzara, durumun vahametini gözler önüne serdi. Raf ömrünü tamamlamış ve tüketime uygun olmayan yaklaşık 600 koli ürünün, mevzuata aykırı şekilde muhafaza edildiği saptandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin de dahil olduğu denetimlerde, her bir koli tek tek incelenerek kayıt altına alındı. Toplum sağlığını hiçe sayarak kazanç elde etmeye çalışan işletmeye karşı yasal süreç ivedilikle başlatıldı.

Ruhsatsız işletme ve ağır cezai yaptırımlar

Denetimlerin kapsamı genişletildiğinde, söz konusu işletmenin sadece bozuk gıda bulundurmakla kalmayıp, aynı zamanda yasal ruhsat kaydı olmadan çalıştığı da ortaya çıkarıldı. Konak zabıta ekipleri, ruhsatsız faaliyet yürüten iş yeri hakkında gerekli idari işlemleri uygularken, işletme sahibine yönelik uyarılarını da tutanaklara işledi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ise gıda güvenliğini tehlikeye atmaktan dolayı işletmeciye ağır bir para cezası kesti. Denetimlerin sonucunda, yasal gereklilikleri yerine getirmeyen ve insan hayatını riske atan işletmeye karşı en üst sınırdan yaptırım uygulanması kararlaştırıldı.

İki araç dolusu bozuk ürün imha edildi

Ele geçirilen ürünlerin miktarı, operasyonun boyutunu bir kez daha kanıtladı. Bir kamyon ve bir kamyonetin kasasını tamamen dolduran son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri, zabıta ekiplerinin gözetiminde tahliye edildi. Piyasa değeri üzerinden değil, insan sağlığına vereceği zarar üzerinden değerlendirilen bu tonlarca ürün, imha alanına götürülerek güvenli bir şekilde yok edildi. Operasyonun ardından yetkililer, 600 koliye yakın son kullanma tarihi geçmiş ürünün sofralara ulaşmadan yakalanmasının büyük bir facianın önlenmesi anlamına geldiğini ifade etti.

"Halk sağlığı kırmızı çizgimizdir" mesajı

Konak Belediyesi, gerçekleştirilen bu başarılı operasyonun ardından denetimlerin artarak devam edeceği mesajını verdi. Belediye yetkilileri, vatandaşların gıda alışverişi yaparken daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatırken, şüpheli durumların vakit kaybetmeden bildirilmesinin önemine vurgu yaptı. İlçenin huzuru ve sağlığı için kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde hareket eden Konak zabıtası, ruhsatsız ve denetimsiz işletmelere karşı "sıfır tolerans" prensibiyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, halkın güvenli gıdaya ulaşması noktasında kararlılıklarını yineledi.

