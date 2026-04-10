Son Mühür/ Beste Temel- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Lideri Özgür Özel ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer’in sorularını yanıtlayan Babacan, Türkiye’deki ekonomik tabloyu ve düşen doğurganlık oranlarını "yarınlara duyulan güvensizlik" olarak nitelendirdi.

"Her nesil bir öncekinden daha fakir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir’de dile getirdiği “Türkiye’de herkesin çocuğu kendisinden güzel ama kendisinden fakir” sözlerini değerlendiren Ali Babacan, bu tespitin toplumun acı bir gerçeği olduğunu vurguladı. Türkiye tarihinde ilk kez bir neslin, kendisinden sonra gelenlerin daha kötü şartlarda yaşayacağından emin olduğunu belirten Babacan, refahın on yıldır geriye gittiğine dikkat çekti.

Demografik krizin nedeni: Ekonomik kaygı

Doğurganlık hızının nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2.1 seviyesinden 1.5’e düşmesini ekonomik endişelere bağlayan Babacan, hükümetin "Aile Yılı" projelerini eleştirdi. Babacan, "İnsanlar, 'Benim çocuğum benden daha zor şartlarda yaşayacak' diyerek çocuk sahibi olmaktan korkuyor. Bu kafayla gidilirse 'Aile 10 Yılı' da ilan etseniz tablo değişmez. Refahın artması için önce adalet ve hukuk şart," ifadelerini kullandı.

Gençlerin "Torpil" kıskacı ve düğün maliyetleri

Gençlerin evlilikten uzaklaştığını belirten DEVA Partisi Lideri, güncel bir düğün maliyetinin 2 milyon TL’yi aştığını hatırlattı. Fırsat eşitliğinin yok olduğuna değinen Babacan, üniversite mezunu gençlerin iş bulabilmek için yetkinlik yerine "torpil" aramak zorunda kaldığını, bu sistemin ancak topyekûn bir iktidar değişimiyle düzelebileceğini savundu.

"Değişimin zamanı çoktan geldi"

Hükümetin son üç yıllık performansını "yetkiyi eline yüzüne bulaştırmak" olarak tanımlayan Ali Babacan, iktidarın geleceğe dair somut bir planının olmadığını iddia etti. Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer’e yaptığı açıklamalarda köklü değişim vurgusu yapan Babacan, "Denenmişi bir daha denemenin anlamı yok. Gençlerin bu ülkeye yeniden güvenmesi için değişim şart," diyerek erken seçim ve yönetim değişikliği mesajı verdi.