Türkiye siyasetinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararının ardından, gelişmeler yakından takip ediliyor. Açıklamalar da gelmeye devam ederken, bir açıklama da tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den geldi.

"Gözyaşlarıma hakim olamadım, kahroldum!"

Dün CHP Genel Merkezi'nde yaşananları gündemine alarak sözlerine başlayan ve sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Soyer, "Dün yaşananları cezaevi hücremde tek başıma izlerken gözyaşlarıma hakim olamadım, kahroldum. Söz bitti. Geride sadece derin bir utanç ve acı kaldı. Muhtemelen cezaevinde geçirdiğim en zor günümdü.

Yarından itibaren mutlaka yeni bir solukla, yeni sözler kuracağız biliyorum. Çünkü umut mücadeleye dairdir. Ve mutlaka hakikati daha iyi anlayıp, yeni umut ve çarelerle yeniden buluşacağız. Biliyorum ki, memleket sevdamız için birleşerek, çoğalarak mücadeleye devam edeceğiz.

Görkemli Çınarımız çok fırtınalar gördü ve elbet bu badireyi de atlatacaktır.

Ailenizle, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu nice bayramlar diliyorum.

Dilerim bu bayram; bizi birbirimizden ayıran değil birleştiren sebeplerin daha çok ve daha güçlü olduğunu idrak etmemize vesile olur." ifadelerini kullandı.