Türkiye siyasetinde dikkat çeken gelişmeler her geçen gün yaşanmaya devam ediyor. CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı verilirken, kurultay geçersiz sayılmıştı. Kurultayın geçersiz sayılmasıyla birlikte ise genel başkanlığa tekrardan Kemal Kılıçdaroğlu geçmiş oldu. Dün CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, Özgür Özel'in Genel Merkez binasından çıkıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yürümesi oldukça konuşulan konuların arasında yer aldı.

Özgür Özel'den bir dikkat çeken hamle daha geldi. Özel, yarın saat 12.00'de Konak Cumhuriyet Meydanı'nda yurttaşlarla bir araya geleceğini açıkladı. İzmir'deki buluşma öncesinde, Özgür Özel'den dikkat çeken bir paylaşım da geldi.

"Yine omuz omuza, yine meydan meydanayız!"

Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet ateşini yakanların, teslim olmayanların, boyun eğmeyenlerin memleketi güzel İzmir…

Yine omuz omuza, yine meydan meydanayız.

Partimizi, irademizi, milletin meydanında savunuyor; yarın Cumhuriyet Meydanı’nda buluşuyoruz.

İzmir Cumhuriyet Meydanı | 26 Mayıs Salı |12.00" ifadelerini kullandı.