İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kentteki barajların güncel doluluk oranlarına ilişkin 10 Nisan 2026 tarihli verileri paylaştı. Açıklanan veriler, İzmir’in içme suyu kaynakları arasında yer alan barajlardaki mevcut su seviyelerini ve geçen yılın aynı dönemine göre değişimleri ortaya koydu.

Tahtalı Barajı’nda önemli artış

İzmir’in en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 52,52 olarak kaydedildi. Barajda göl su yükseltisi 55,09 metre olurken, toplam su hacmi 170 milyon 369 bin metreküp, kullanılabilir su hacmi ise 150 milyon 769 bin metreküp olarak açıklandı. Geçen yılın aynı döneminde aktif doluluk oranı yüzde 15,68 seviyesindeydi.

Balçova Barajı yüksek seviyede

Balçova Barajı’nda doluluk oranı yüzde 95,03’e ulaştı. Barajda göl su seviyesi 144,95 metre olarak ölçülürken, toplam su hacmi 7 milyon 380 bin metreküp, kullanılabilir su hacmi ise 7 milyon 243 bin metreküp olarak kaydedildi. Bir önceki yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 40,74 seviyesindeydi.

Ürkmez Barajı’nda dikkat çeken artış

Ürkmez Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 98,78 olarak belirlendi. Göl su yükseltisi 45,55 metre olurken, toplam su hacmi 7 milyon 919 bin metreküp, kullanılabilir su hacmi ise 7 milyon 544 bin metreküp olarak açıklandı. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 27,56 seviyesindeydi.

Gördes Barajı’nda geçen yıla göre yükselme

Gördes Barajı’nda su seviyesi diğer barajlara kıyasla düşük seviyede kaldı. Aktif doluluk oranı yüzde 40,07 olarak ölçüldü. Barajda göl su yükseltisi 240,57 metre, toplam su hacmi 190 milyon 959 bin metreküp, kullanılabilir su hacmi ise 175 milyon 459 bin metreküp olarak açıklandı. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 5,23 seviyesindeydi.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda oran %82.23

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 82,23 olarak kaydedildi. Göl su seviyesi 18,69 metre olurken, toplam su hacmi 13 milyon 656 bin metreküp, kullanılabilir su hacmi ise 13 milyon 156 bin metreküp olarak açıklandı. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 18,16 seviyesindeydi.