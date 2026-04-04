Son Mühür - Beşiktaş ile Tüpraş arasında yeni bir sözleşme imzalandı. Siyah-beyazlı kulüp, stadyum isim hakkı ve reklam anlaşmasını Tüpraş ile 3 yıl daha uzattı.

Dev gelir elde edilecek

2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olan anlaşma kapsamında Beşiktaş, toplamda 1,18 milyar lira gelir elde ettiğini duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, üç sezonluk ödemenin peşin olarak alındığını da açıkladı. Sözleşmede yer alan performans kriterlerinin karşılanması durumunda ise kulübün 51,2 milyon liraya kadar ek prim kazanma hakkı bulunduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın anlaşmayı açıkladığı açıklaması şu şekilde:

''Şirketimiz ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) arasında, 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere üç sezonu kapsayan stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır. 2026/27, 2027/28 ve 2028/29 sezonlarına ilişkin sözleşme bedeli toplam 1,18 milyar TL + KDV olup, tutarın tamamı peşin olarak ödenecektir. Ayrıca, sözleşmede belirtilen başarı şartlarının gerçekleşmesi halinde, 2026-2027 sezonu için 51,2 milyon TL + KDV tutarında başarı primi ödenecek; izleyen sezonlarda başarı primi tutarı, bir önceki sezon primine TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE oranı eklenerek belirlenecektir''