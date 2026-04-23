Son Mühür - Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin yakın takibinde olmaya devam ediyor. 23 Nisan itibarıyla motorin grubunda indirime gidildi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 2,33 TL düşürüldü. Benzin ve LPG grubunda ise herhangi bir indirim ya da zam beklenmiyor. Peki, 23 Nisan 2026 Perşembe günü İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

İzmir güncel akaryakıt fiyatları 23 Nisan 2026

Benzin fiyatı: 63.94 TL

Motorin fiyatı: 70.75 TL

LPG fiyatı: 34.79 TL

Diğer şehirlerde fiyatlar ne durumda?

İSTANBUL AVRUPA YAKASINDA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 62.70 TL

Motorin fiyatı: 69.35 TL

LPG fiyatı: 34.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 62.56 TL

Motorin fiyatı: 69.21 TL

LPG fiyatı: 34.39 TL

ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 63.67 TL

Motorin fiyatı: 70.47 TL

LPG fiyatı: 34.87 TL