Hüseyin Demir/Son Mühür Türkiye’nin ve İzmir’in gururu, milli sporcumuz İsmail Nezir, World Athletics Continental Tour Challenger İzmir Cup’ta büyük başarıya imza atarak 400 metre engelli erkekler yarışında altın madalyanın sahibi oldu. İzmir Atatürk Stadı’nda mücadele eden Bucalı milli atlet, ulusal ve uluslararası yarışmamalarda madalyaları toplamaya devam ediyor. Galatasaray Spor Kulübü’nün atleti olan İzmirli sporcu, rekordan rekora koşuyor. Madalya kürsüsünde altın madalya alan milli gururumuz Nezir, yarışma sonrası Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Başarılı sporcu İzmir’deki ve Polonya’daki elde ettiği madalyaların perde arkasını anlattı. İsmail Nezir, kariyer hedeflerine değinirken; bu sezon esas hedefinin Birmingham’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda madalya almak olduğunu söyledi.

“Büyük gurur ve onur”

İzmir’de düzenlenen organizasyonda altın madalyanın sahibi olan İsmail Nezir, “Ülkemi temsil etmek ve madalyayı elde ederek bu gururu beraber yaşayabilmek benim için bir onur ve gurur… Gerçekten çok mutluyum. Her yarışmada daha iyi derecelere elde ederek kendimi sürekli geliştiriyorum. World Athletics Continental Tour Challenger İzmir Cup, güzel bir yarışma ve organizasyon oldu. Pistte mücadele eden, yarışan herkesi tebrik ediyorum. Yarışmada en yüksek puanı alarak kupanın sahibi oldum. Önümüzdeki yıllarda da derecemi ve sıralamamı korumak için elimden gelen en iyi performansı piste yansıtacağım” diye konuştu.

“Galatasaray’ı daha yukarılara taşıyacağız”

Sarı-kırmızılı mayoyla tarihi başarılara imza atan Galatasaray Spor Kulübü’nün milli atleti Nezir, “Galatasaray Spor Kulübü köklü ve büyük bir camia adına güzel bir başarı elde ettim. Sarı-kırmızılılar olarak daha fazlasını yapmak için her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Takım olarak iyi mücadele ediyoruz. Güzel bir takım olduk ve arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Onlarda en iyi şekilde pistte mücadele ederek sarı-kırmızılı mayoya yakışır bir şekilde koştular. Galatasaray’ı daha yukarılara taşımak için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Polonya’da gümüş madalya”

Polonya’nın Bydgoszcz kentinde düzenlenen 8. Memorial Ireny Szewińskiej yarışmalarında gümüş madalyanın sahibi olarak milli marşımızı madalya kürsüsünde okuttum. Galatasaray’ı temsil etmek benim için çok onur verici bir durum çünkü böylesine güçlü güzel bir camianın sizi sahiplenmesi ve desteklemesi beni onurlandırıyor. O şanlı armayla çıktığınız her yarışta size bir destek bir motivasyon sağlıyor. Polonya’da altın seviyesinde bir yarışmaydı ve burada ikincilik aldım. Bu yıl düzenlenecek daha büyük yarışmalarda kendime yer bulabilmem için güzel bir yarış oldu” ifadelerini kullandı.

“Her zaman hatırlanmak istiyorum”

Başarılarıyla ve karakteriyle her zaman spor tarihinde hatırlanmak istediğini belirten Buca’nın ve İzmir’in milli gurur İsmail Nezir, “Bu yıl Birmingham da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi kürsüde temsil etmek istiyorum. Kısa bir aranın ardından çalışmalarımıza yine yoğun tempoda çalışıyoruz. Umarım yolu sonu madalya olur. Unutulamayacak ve tarihte her zaman hatırlanacak bir kariyere sahip olmak istiyorum. Destekleriniz benim için çok önemli ve çok değerli. Önümüzde daha çok yarışma var. Oralarda da desteklerinizi bekliyorum şimdiden destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız” dedi.