Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 23 Nisan için yayımlanan tahminlere göre; Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ege Bölgesi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Balıkesir, Bursa, Sakarya, Aydın, Muğla, Bilecik, Adana, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin batı kesimlerinde yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak olarak görüleceği; Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara ve Çankırı’nın kuzeyi, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Ağrı, Artvin, Burdur, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kars, Muş, Rize, Sivas, Trabzon, Bayburt, Ardahan ve Iğdır için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 4 ila 7 derece düşmesi, Marmara Bölgesi’nde ise 4 ila 6 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

MGM hava raporunu yayımladı

İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz ile Bilecik, Isparta, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç kesimleri, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Bursa’nın güneyinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ayrıca 16 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor. Bu durumun oluşturabileceği risklere karşı da uyarıda bulunuldu.

Öte yandan, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, eğimli ve kar örtüsünün yoğun olduğu bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

23 Nisan 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

VAN – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi