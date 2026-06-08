Son Mühür- İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tutukluluğunun ardından bugün itibarıyla görevden uzaklaştırılmıştı. Hafta sonu yaşanan hareketli saatlerin ardından İçişleri Bakanlığı beklenen hamleyi yapmış, 5 Haziran gecesi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan CHP’li Görkem Duman, bugün itibarıyla resmen görevinden de uzaklaştırıldı. Bakanlığın 7 Haziran tarihli onay yazısı İzmir Valiliği'ne ulaştı.

Tutuklama kararının ardından Bakanlık düğmeye bastı

Olay 5 Haziran gecesi adliyede yaşanmıştı. Hakkındaki soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan Belediye Başkanı Görkem Duman, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu şok gelişme üzerine İçişleri Bakanlığı hukuki prosedürü anında işletti. Anayasa’nın 127’nci maddesinin 4’üncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi masaya sürüldü. Bu maddelerin verdiği yetkiye dayanarak Bakanlık, Duman’ı geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırdı.

İzmir Valiliği de resmi açıklamayla görevden uzaklaştırma kararını kamuoyuna duyurdu. Şehirde gözler şimdi belediye yönetiminin nasıl şekilleneceğine çevrildi.

12 Haziran'da olağanüstü toplantı

Valilik, ilçedeki yönetim krizini çözmek adına vakit kaybetmeden harekete geçti. Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca yeni belediye başkan vekilinin seçilmesi için takvim belirlendi. Buca Belediye Meclisi, 12 Haziran Cuma günü saat 16.00’da olağanüstü gündemle toplanacak. valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 16.00’da Buca Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Meclis salonunda sandık kuruluyor

Cuma günü Buca Belediyesi Hizmet Binası’ndaki meclis salonunda nefesler tutulacak. Siyasi partilerin grup kararları ve meclis üyelerinin oyları, Buca’nın yeni dönemdeki kaptanını belirleyecek. Kulisler şimdiden hareketlendi. Seçilecek yeni başkan vekili, Görkem Duman’ın hukuki süreci netleşene kadar belediyenin bütçesini ve projelerini yönetecek.

