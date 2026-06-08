Son Mühür - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Foça’da uzun yıllardır eğitim ve spor alanında başarıyla faaliyet gösteren Foça Recep Kerman Spor Lisesi ve pansiyonunun kapatılması yönünde yazı gönderildiğini belirten Eğitim Sen İzmir 2 No'lu Şube, bu kararın büyük mağduriyetler yaratacağını açıkladı. Karara göre okulda öğrenim gören 179 öğrencinin Karşıyaka Mustafa Kaya Spor Lisesi’ne nakledilmesinin, mevcut binaların ise Foça Halim Foçalı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne tahsis edilmesinin planlandığını kaydeden Şube Başkanı Zeliha Danyeli, planlamanın katılımcılıktan uzak ve hazırlıksız olduğunu vurguladı.

"Öğrencilerin ve öğretmenlerin düzeni bozulacak"

Eğitimin planlı ve sürekli bir süreç olduğunu belirterek okulun kapatılması kararının ciddi bir motivasyon kaybına yol açtığını ifade eden Zeliha Danyeli, ilçe dışına yapılacak nakillerin öğrencilerin sportif performanslarını, psikolojik durumlarını ve akademik başarılarını doğrudan olumsuz etkileyeceğini dile getirdi. Özellikle 12. sınıf öğrencilerinin son yıllarında farklı bir okul türüne yönlendirilmesinin hak mahrumiyeti yaratacağını aktaran Danyeli, okulda görev yapan öğretmenlerin de norm fazlası durumuna düşme, görev yeri değişikliği ve mesleki belirsizlik gibi risklerle karşı karşıya bırakılarak mağdur edileceğine dikkat çekti.

"Taşınması planlanan binaların altyapısı yetersiz"

Mevcut okul ve pansiyon binasına taşınması düşünülen Foça Halim Foçalı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ihtiyaç duyduğu uygulama alanlarının bu binalarda bulunmadığını belirten Danyeli, turizm eğitiminin gerektirdiği mutfak, servis atölyesi ve laboratuvar gibi teknik altyapı eksiklikleri giderilmeden yapılacak bir taşıma işleminin turizm lisesi öğrencilerinin de nitelikli eğitim hakkını zedeleyeceğini ifade etti. Danyeli ayrıca, okulda eğitim gören özel eğitim öğrencilerinin ihtiyaçları ve erişilebilirlik koşulları gözetilmeden, sadece idari tasarruflarla hareket edilmesinin kabul edilemez olduğunu savundu.

''Yetkilileri bu kararı geri çekmeye davet ediyoruz''

Eğitim politikalarının planlanmasında öğrenci, veli ve eğitim emekçilerinin görüşlerinin dikkate alınmasının kurumsal bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Zeliha Danyeli, kararların şeffaf ve bilimsel ölçütlere dayanması gerektiğini söyledi. Danyeli, kamusal eğitim hizmetinin niteliğini ve öğrencilerin geleceğini korumak adına yetkilileri alınan kararı yeniden değerlendirmeye, eğitim bileşenlerinin sesine kulak vermeye ve Foça Recep Kerman Spor Lisesi’nin kapatılması kararını geri çekmeye davet etti.