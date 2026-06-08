U-20 kategorisinde Türkiye rekorunun yeni sahibi Aydınlı sporcudan geldi. Milli sporcu Koray Uygun 110 metre engelli branşında elde ettiği 13.86'lık derecesiyle önemli bir başarıya imza attı.

Büyükler kategorisinde devleşti

Aydınlı milli sporcu Koray Uygun, 2026 sezonuna da başarılarla başladı. U-20 kategorisinde yarışmasına rağmen büyükler seviyesinde mücadele eden başarılı atlet, bir kez daha Türkiye rekoru kırarak adını zirveye yazdırdı.

İzmir Cup’ta zorlu mücadele

WA Continental Tour Challenger İzmir Cup yarışları 7 Haziran 2026 tarihinde İzmir’de düzenlendi. Aydın’ı temsil eden milli sporcu Koray Uygun, yaş kısıtlaması bulunmayan büyükler kategorisinde yarışarak önemli bir başarıya imza attı.

Kendi yaş kategorisindeki engel yüksekliklerinin tam 8 cm daha üstyünde mücadele eden Uygun, başarılı rakipleri karşısında sergilediği üstün performansla yarışmayı dördüncü sırada tamamladı.

Antrenör Burak Uygun'dan rekor bilgileri!

Koray Uygun'un antrenörlüğünü yapan Burak Uygun'un verdiği bilgilere göre 18 yaşındaki milli sporcu 110 metre engelli branşında elde ettiği 13.86'lık derecesiyle U-20 kategorisinde yeni Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.