Son Mühür- İzmir’de bugün esnafın nabzı sadece ticaretle değil, siyasetin yükselen tansiyonuyla da attı. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (İESOB) 27. Olağan Genel Kurulu, beklendiği üzere oldukça hareketli sahnelere ev sahipliği yaptı. Ancak salonun gündemi bir noktadan sonra esnaf sorunlarından çıktı.

"Planlı bir şey değildi"

Olay AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’ın kürsüden CHP’li belediyeleri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı hedef alan eleştirilerininin kesilmesiyle başladı. CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, sonrasında Son Mühür’e yaptığı açıklamada bu çıkışının planlı olmadığını vurgulayarak, “Esnaf odası seçiminde böyle bir siyasetin yapılmasını doğru bulmuyorum. Üslubu da doğru bulmuyorum. Planlı bir şey değildi konuşmaya istinaden gösterdiğim bir tepkiydi.” ifadelerini kullandı.

Aküzüm’ün bu çıkışına AK Parti kanadından cevap gecikmedi. AK Parti Balçova İlçe Başkanı Halit Aydın Kayacan, yaşananları "gerçeği çarpıtma çabası" olarak nitelendirerek şu ifadelerde bulundu:

“CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm’ ün, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin 27. Olağan Genel Kurulu’nda yaşananları çarpıtarak servis ettirdiği haberler, gerçeği gizleme çabasından ibarettir. Sayın İlçe Başkanı; Önce aynaya bakmanız gerekir. AK Parti İzmir Milletvekilimiz ve Genel Sekreterimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan konuşurken sözünü kesen, toplantı adabını ihlal eden ve saygı sınırlarını aşan bizzat siz ve temsil ettiğiniz anlayıştır. Bugün kalkıp “üslup” üzerinden eleştiri yapmanız ise en hafif tabirle çelişkidir. Gerçekler nettir: - Sayın İnan’dan önce söz alan CHP İzmir Milletvekili Sayın Tuncay Özkan, esnaf genel kurulunu siyasi kürsüye çevirerek erken seçim çağrısına kadar uzanan tahrik edici bir konuşma yapmıştır. - Bu konuşma sonrası doğan cevap hakkını kullanan Sayın İnan, ortaya atılan mesnetsiz iddialara güçlü şekilde karşılık vermiştir. - Siz ise bu cevaba tahammül edemeyip söz keserek saygısızlık yapmış, ardından da bunu örtmek için algı üretmeye çalışmışsınızdır. Şunu da özellikle hatırlatıyoruz: CHP’li temsilciler konuşurken bizim tarafımızdan tek bir müdahale dahi olmamıştır. Aynı olgunluğu gösteremeyenlerin bugün “üslup” tartışması açması, siyasi samimiyetsizliğin açık göstergesidir. Ve en önemli gerçek: Sayın Eyyüp Kadir İnan ve diğer AK Parti Milletvekillerimiz, konuşmalarında esnafın ve İzmir’in sorunlarına çözüm odaklı yaklaşmış, somut başlıklar ortaya koymuş ve açıkça “aynı masada buluşarak birlikte çözüm üretme” çağrısı yapmıştır. Ancak hiç değişmeyen bir gerçek var ki, biz çözüm konuşuruz, siz kriz üretirsiniz. Biz aynı masayı teklif ederiz, siz masayı dağıtırsınız. Biz İzmir’in sorunlarına çare ararız, siz tartışmadan beslenirsiniz. Şunu herkes net şekilde görmüştür: İzmir'in belediye başkanlarından 1 Mayıs paylaşımları! İçeriği Görüntüle Bu şehrin ihtiyacı polemik yapan değil, çalışan siyasettir. Ve biz o siyasetin temsilcisi olmaya devam edeceğiz.”