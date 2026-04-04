Son Mühür - Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde şehirde tansiyon yükselirken, Uğurcan Çakır’a yönelik tepkiler farklı bir boyuta taşındı.
Uğurcan maketi ve pankart...
Galatasaray kafilesinin konakladığı otelin yakınındaki bir üst geçide, Uğurcan Çakır’ın yüzünün yer aldığı cansız bir mankenle birlikte “Trabzon unutmaz, hain olanı” yazılı pankart asıldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken büyük tepki çekti.
Protesto edildiler
Sarı-kırmızılı kafile akşam saatlerinde Trabzon’a iniş yaptı. Takım, otobüsle otele geçerken geniş güvenlik önlemleri alındı. Trabzonsporlu taraftarlar ise Galatasaray’ın konakladığı otelin önünde toplanarak protestoda bulundu. Tepkilerin odağında eski kalecileri Uğurcan Çakır yer alırken, şehir genelinde yükselen tansiyon kritik karşılaşma öncesi atmosferi daha da sertleştirdi.