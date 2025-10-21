Son Mühür- Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'la birlikte Marmara'da yıkıcı bir deprem beklemeye gerek yok tezini savunan isimler arasında yer alan Prof. Dr. Osman Bektaş, Osmaniye ve Adana için farklı bir senaryoya dikkat çekti.

''Osmaniye ve Adana'da deprem tehlikesi 6 Şubat 2023'teki Maraş M7,8-7,5 deprem çiftinden sonra artmıştır'' diyen Prof. Bektaş,

''Ana şoktan 8 ay önce 65 km yarıçaplı alanda gelişen deprem habercisi kümelerinden biri de Osmaniye üzerinde yoğunlaşmıştır.

Güncel depremsellik bunu doğrular.'' hatırlatmasında bulundu.

Adana'nın deprem tehlikesi neden yüksek?



''Maraş deprem bloğunun doğusunu ve kuzeyini oluşturan sol yönlü doğrultu atımlı faylar sırasıyla 7,8 ve 7,5 büyüklüğünde depremler üreterek blok kenarlarında 6-8 m yatay ötelenme ve bloğun bir miktar saat yönünde dönmesine neden olmuştur.'' diyen Prof. Bektaş,

''Bloğun Doğu ve Kuzey kenarlarında ki yatay ötelenme ve dönme deformasyonuna batı kenarındaki fay sisteminin uyum sağlayabilmesi için:

Ya, Benzer büyük bir deprem ;

Ya da, bu deformasyonu karşılayabilmek için çok sayıda orta büyüklükte deprem üretmek zorunda kalacaktır.'' değerlendirmesinde bulundu.



Prof. Bektaş, ''7,8 ve 7,5 Maraş deprem çiftinin stres yüklediği Savrun Fay Zonunda gelişmiştir. Maraş Bloğunun doğusu ve kuzeyi büyük deprem ürettiğinden dolayı batısını oluşturan ve iki yıldan beri orta büyüklükte deprem üreten Savrun fayı tehlike oluşturmaya devam ediyor.'' uyarısında bulundu.