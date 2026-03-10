Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam etti. En büyüğü 4.5 büyüklüğüne ulaşan 150’den fazla artçı deprem, ilçe genelinde tedirginliğe yol açtı. Korku ve panik yaşayan birçok vatandaş, geceyi evlerinin dışında geçirmek zorunda kaldı.

Artçı sarsıntılar gece boyunca sürdü

Merkez üssü Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi olan depremin ardından bölgede peş peşe artçı sarsıntılar kaydedildi. Artçıların en büyüğü 4.5 olarak ölçülürken, sarsıntıların sayısının 150’yi aştığı bildirildi. Depremlerin ardından güvenli alanlara yönelen vatandaşların bir kısmı bağ evlerine giderken, bazıları bahçelerinde bulunan prefabrik yapılara sığındı. Evlerine girmekte tereddüt eden birçok kişi ise geceyi araçlarında geçirdi.

Vatandaşlar ateş yakıp sabahı bekledi

Artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle bazı mahalle sakinleri evlerinin önünde ateş yakarak geceyi dışarıda geçirdi. Bazı vatandaşlar ise işletmelerine sığınarak sabahı bekledi. Bölge halkının, artçı depremlerin sürmesi nedeniyle tedirginliğini koruduğu belirtildi.

“Gece meydana gelen artçılar bizi çok korkuttu”

Yenicekent Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Kök, yaşadıkları korku nedeniyle köy dışında bulunan prefabrik yapıya sığındıklarını söyledi. Ailesini ve yakınlarını yanına alarak güvenli gördükleri alana geldiklerini ifade eden Kök, çocukların panik yaşamaması için evlerden uzaklaştıklarını belirtti. Aynı bölgede birden fazla ailenin birlikte kaldığını dile getiren Kök, bazı mahalle sakinlerinin ise araçlarında konakladığını aktardı.

“En güvenli yerin dışarısı olduğunu düşünüyoruz”

Mahalle sakinlerinden Ali Çakır da artçı sarsıntılar nedeniyle geceyi dışarıda geçirdiklerini ifade etti. Çakır, birçok kişinin ateş yakarak açık alanda beklediğini, bazı ailelerin ise araçlarında uyumayı tercih ettiğini söyledi. Artçı depremlerin sürmesi nedeniyle vatandaşların evlerine girmekte çekince yaşadığı belirtildi.