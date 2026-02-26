Denizli genelinde etkili olan yağışlı hava, kent merkezinde yağmur olarak görülürken yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışına dönüştü. Özellikle akşam saatlerinde başlayan yağış, bazı mahalleleri kısa sürede beyaza kapladı.

Merkezde yağmur, yükseklerde kar

Kent merkezinde akşam saatlerinde yağmur etkili olurken, rakımın arttığı bölgelerde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yağış kara dönüştü.

Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi, Tavas ilçesinin Sarabat Mahallesi ve Buldan’ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Sıcaklık hissedilir derecede düştü

Kar yağışının etkili olduğu yüksek bölgelerde hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düştüğü bildirildi. Soğuk hava ile birlikte yer yer buzlanma riski oluşabileceği belirtilirken, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Özellikle sabah ve gece saatlerinde sıcaklıkların daha da düşebileceği uyarısı yapıldı.

Sürücülere uyarı: Dikkatli olun

Yetkililer, yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımda aksama yaşanmaması için sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kar yağışı görülen mahallelerde zincirsiz ve kış lastiği olmadan yola çıkılmaması, ani fren ve hızdan kaçınılması yönünde uyarılar yapıldı.

Denizli’de kış yüzünü gösterdi

Kent merkezinde sonbahar havası yaşanırken, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Denizli’de kışın yüzünü gösterdi. Meteorolojik koşulların önümüzdeki günlerde de değişkenlik gösterebileceği ifade edildi.

Yetkililer, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların hava durumunu yakından takip etmeleri gerektiğini bildirdi.