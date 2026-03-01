Olay, dün saat 10.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi’nde bulunan bir otomobil satış ve servis bayisinde meydana geldi.

İddiaya göre Sarayköy ilçesinde yaşayan ve demirci ustası olduğu belirtilen Ayhan Atçalıoğlu ile eşi Habibe Atçalıoğlu arasında bir süredir sigara kullanımı nedeniyle tartışmalar yaşanıyordu.

Önceki gün, eşinin çantasında sigara görmesi üzerine çift arasında yeniden tartışma çıktığı öne sürüldü. Geceyi annesinin evinde geçiren Habibe Atçalıoğlu’nun bu durumu nedeniyle öfkelendiği iddia edilen Ayhan Atçalıoğlu’nun, sabah saatlerinde eşinin çaycı olarak çalıştığı iş yerine gittiği belirtildi.

Çalışanların gözü önünde saldırı

Yanında getirdiği bıçağı çıkardığı öne sürülen şüpheli, iş yerinde bulunan diğer çalışanların gözü önünde eşine saldırdı.

Habibe Atçalıoğlu’nun karın, kasık, kol ve bacak bölgelerinden toplam 13 bıçak darbesi aldığı ve kanlar içinde yere yığıldığı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ilk müdahalesi yapılan Habibe Atçalıoğlu, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli iş yerinde etkisiz hale getirildi

Saldırının ardından iş yerindeki personel tarafından etkisiz hale getirilen Ayhan Atçalıoğlu, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve eşini öldürmek amacıyla iş yerine gittiğini söylediği öne sürüldü.

Mahkemece tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayhan Atçalıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.