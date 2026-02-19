Denizli’nin Tavas ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen feci trafik kazası, iki can kaybıyla sonuçlandı. Muğla karayolu üzerinde, Akyar Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan bir kamyonetin kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesi, adeta bir can pazarı yaşanmasına neden oldu. Direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla başlayan zincirleme olaylar dizisi, karşı yönden gelen bir minibüsle çarpışmayla noktalandı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi yönlendirilirken, karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride savruldu

Kaza, 59 yaşındaki Ramazan Çolak idaresindeki 20 VD 868 plakalı kamyonetin, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle hakimiyetini yitirmesi sonucu gerçekleşti. Kontrolden çıkan araç, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti ve yan yatarak sürüklenmeye başladı. Bu esnada karşı yönden nizami şeridinde ilerleyen Mehmet E. yönetimindeki 20 AIF 345 plakalı hafif ticari minibüs ile çarpışan kamyonet, şiddetli darbenin etkisiyle hurdaya döndü. Olay yerine intikal eden itfaiye personeli, araç içerisinde sıkışan kazazedeleri çıkarmak için yoğun bir kurtarma mesaisi harcadı.

Acı haber sağlık ekiplerinden geldi

İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kamyonetten çıkarılan sürücü Ramazan Çolak ve 19 yaşındaki oğlu Ahmet Emre Çolak, olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlilerine teslim edildi. Yapılan ilk kontrollerde, baba ve oğulun çarpışmanın şiddetiyle olay yerinde yaşamlarını yitirdikleri acı bir şekilde tespit edildi. Kazaya karışan minibüste yolcu olarak bulunan ve hafif şekilde yaralanan bir kişi ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin naaşları, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Pazar dönüşü yaşanan trajik veda

Faciaya dair yürek burkan detaylar ise kazanın ardından gün yüzüne çıktı. Hayatını kaybeden Ramazan Çolak ve oğlu Ahmet Emre Çolak'ın, şarküteri ürünleri satarak geçimlerini sağladıkları ve Tavas pazarındaki mesailerini tamamladıkları öğrenildi. Baba ve oğulun, Serinhisar ilçesindeki ikametlerine dönmek üzere yola çıktıkları esnada bu talihsiz kazanın kurbanı oldukları belirtildi. Güvenlik güçleri tarafından kazanın oluş şekline ve teknik detaylarına yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma sürdürülüyor.