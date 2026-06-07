Son Mühür- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2,5 yıllık bir aranın ardından yeniden Genel Merkez'e dönüş yaptığı sürecin, Kılıçdaroğlu ailesi içinde bir çatlak oluşturduğuna dair iddia gündemden düşmüyor.

İddiayı ilk gündeme getiren isim olan Deniz Zeyrek, Koç Topluluğu'nun 100. Kuruluş yıldönümü etkinliğinde kendisine Kılıçdaroğlu'nun siyaset bilimcisi akademisyen oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun CHP'de ortaya çıkan kavga görüntülerinden rahatsız olduğuna dair bir kulis bilgisi geldiğini duyurmuştu.

Bir izleyicim mesaj attı...



İddiasının sosyal medyada büyük ses getirdiğini belirten Zeyrek,

''Bana bu konuyla ilgili bir sürü bilgi yağdı. Mesela Eskişehir'den bir izleyicimiz aradı. Kerem Kılıçdaroğlu'yla doğrudan diyaloğu olduğunu ve bu olaylardan sonra kendisiyle birkaç defa görüştüğünü söyledi. Ve Kerem Kılıçdaroğlu'nun durumdan hoşnut olmadığını kendisine ifade ettiğini vurguladı.



Tek farkı şuydu, Kerem Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in yolsuzluk soruşturmalarında herkese kefil olmasına biraz mesafeli yaklaşıp, Özel'in bu olaylara karışanları ayıklayacak bir mekanizma kurmayıp, herkesi topyekun kefil olduğunu düşünüyor ve bunu eleştiriyor. Ama bunun dışında babası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarını tasvip etmediğini konuştuklarına söylüyor'' ifadelerine yer verdi.

Zeyrek ismini vermediği bir izleyicisinden gelen mesaja göndermede bulunarak,

Kerem Kılıçddaroğlu'yla mesajlaşmış ve Kerem Hoca ona dönüş yapmış.

Şöyle yazmış Kerem Kılıçdaroğlu:

"Merhaba, tepkinizi anlıyorum. Bu durumu ben de onaylamıyorum. Ancak benim yapabileceğim bir şey yok maalesef. Saygılarımla.

Bu kadar bilgi gelmesi enteresan...



Zeyrek, Kerem Kılıçdaroğlu'yla ilgili söylediklerini destekleyen yeni bir gelişme olduğuna işaret ederek,

''Bugün yanıma biri geldi. Çocuğu Kerem Kılıçdaroğlu'nun çalıştığı okulda okuyormuş. Kerem Hoca'nın babasının yarattığı travmatik durumla çok da ilgilenmediğine yönelik izlenimini aktardı'' bilgisini paylaştı.

''Bizim söylediğimiz küçücük bir bilginin bu kadar büyümesi ve bize doğru bu kadar çok veri gelmesi enteresan bir şey'' diyen Zeyrek,

''İşin özü şu, bu butlan olayına dahil olmasını Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu da çok tasvip etmiyormuş'' diye konuştu.

