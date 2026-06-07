Son Mühür- Türkiye’nin üç şehrinde bugün sandık mesaisi var. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan altı yerleşim yerinde seçmenler, yeni belediye başkanlarını ve meclis üyelerini seçmek için sabahın erken saatlerinden itibaren okulların yolunu tuttu.

Bu önemli yerel ara seçimde sadece beldeler değil, ülkenin dört bir yanındaki 362 mahalle de yeni muhtarlarını belirliyor.

Oy verme işlemi başladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimine göre sandıklar saat 08.00 itibarıyla açıldı. Vatandaşlar kimlikleriyle birlikte oy kullanacakları merkezlere giderek iradelerini sandığa yansıtıyor. Oy verme işlemi kesintisiz olarak saat 17.00'ye kadar sürecek. Sürenin dolmasıyla birlikte kapılar kapanacak ve hemen ardından oy sayımına geçilecek. Gözler akşama doğru seçim kurullarından gelecek ilk sonuçlara çevrilecek. Nefesler tutuldu.

27 parti aynı pusulada yarışıyor

Bu küçük ölçekli seçim, siyasi partiler için adeta bir prestij ve güç testine dönüştü. Tam 27 siyasi parti, belde belediyelerini kazanmak için kıyasıya bir rekabet içinde. Birleşik oy pusulasındaki sıralama ise daha önce yapılan kura çekimiyle netleşmişti. Pusulada AK Parti'den CHP'ye, MHP'den İYİ Parti'ye, DEVA ve Yeniden Refah'tan Zafer Partisi'ne kadar çok sayıda aktör yan yana yer alıyor.

Sandık kurulan o noktalar

Tokat'ta Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı ile Yeşilyurt ilçesindeki Kuşçu beldelerinde sandıklar kuruldu. Gümüşhane merkez ilçeye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki turistik Mustafapaşa beldesi de bugün yeni yöneticilerini seçiyor. Sandıktan çıkacak sonuçlar, bu yerleşim yerlerinin yeni dönemdeki yerel yönetim haritasını şekillendirecek.