İzmir'e ikinciliğin geldiği Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen İller Arası Muaythai Şampiyonası, üç gün boyunca nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Ringe Dünya ve Avrupa dereceli sporcuların da çıktığı organizasyonda İzmir'e ikincilik geldi. Manisa birinci Afyonkarahisar ve Isparta ise üçüncülüğü paylaştı.

6 ilden 200 sporcu kıyasıya yarıştı

26-28 Haziran 2026 tarihleri arasında Akhisar İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 6 ilden yaklaşık 200 sporcu mücadele etti. Üç gün süren organizasyonda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

"Dünya ve Avrupa dereceli sporcular mücadele etti"

Türkiye Muaythai Federasyonu Ege Bölge Koordinatörü Ediz Barış, "Yıldız, Genç ve Elit Bay-Bayan kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonamız, izleyenlere keyif veren müsabakalarla tamamlandı. Organizasyonda Dünya ve Avrupa dereceli birçok sporcumuz da mücadele etti." dedi.

Muaythai Manisa İl Temsilcisi Ahmet E. Demirarslan ise "Şampiyonamız için tesisi eksiksiz şekilde hizmetimize sunan spor ve sporcu dostu Akhisar İlçe Spor Müdürümüz H. Hüseyin Oktay'a ve il dışından gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayan Yurt Müdürü Osman Yörük'e teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

