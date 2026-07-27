SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Şanlıurfa’da kendisini savunmasını isteyen dolandırıcılık şüphelisinin teklifini 'Ben dolandırıcıların dosyasına bakmıyorum' diyerek reddeden avukat M.Ş.A., silahlı saldırıya uğradı. Aracına çok sayıda mermi isabet eden avukat şans eseri yara almadan kurtulurken, firari saldırganı yakalamak için jandarma geniş çaplı operasyon başlattı.

Prensip Tartışması Silahlı Saldırıyla Bitti

Alınan bilgilere göre olay, Şanlıurfa'nın Eyübiye ilçesine bağlı Zeynep Köyü yakınlarında meydana geldi. Akçakale nüfusuna kayıtlı olduğu ve hakkında dolandırıcılık iddiası bulunduğu öğrenilen H.C., savunmasını üstlenmesi talebiyle Avukat M.Ş.A. ile görüştü. İddiaya göre Avukat M.Ş.A.'nın teklifi 'Ben dolandırıcıların dosyasına bakmıyorum' yanıtıyla geri çevirmesi üzerine taraflar arasında sert bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle gözü dönen H.C., yanında getirdiği ateşli silahla avukata kurşun yağdırdı.

Araç Delik Deşik Oldu

Saldırı anında M.Ş.A.’nın kullandığı araca çok sayıda mermi isabet etti. Araçta ağır maddi hasar meydana gelirken, avukat M.Ş.A. kurşunların hedefi olmaktan kıl payı kurtularak olaydan yara almadan çıkmayı başardı.

Jandarmadan Bölgede Geniş Çaplı Operasyon

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak balistik inceleme yaptı ve mermi kovanlarını topladı. Olayın ardından kaçan şüpheli H.C.'nin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Sosyal medyaya yansıyan iddiaların ardından, olayın kesin nedeni ve kullanılan silaha ilişkin detayların emniyet ve adli makamlarca yürütülen soruşturma sonucunda ortaya çıkacak.