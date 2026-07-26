Olay, dün saat 23.00 sularında Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi’ndeki Rüzgarlı Tepe mevkisinde yaşandı. Şüpheli Osman A., evinden otomobille aldığı Semra Yılmaz ile birlikte seyir tepesine gitti.

İkili arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman A., Yılmaz’a tabancayla ateş etti.

Cinayete tanık oldukları için öldürüldüler

Osman A., Yılmaz’ı vurduktan sonra olaya tanık olan ve yakındaki başka bir araçta olan Ali Can Demir ile Sinan İlbey’e de ateş açtı.

Şüpheli sonrasında aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 3 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Zanlı Yüreğir’de yakalandı

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Osman A.’yı Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde suç aleti tabancayla beraber gözaltına aldı.

Zanlının bir süredir Semra Yılmaz’ı rahatsız ettiği ve görüşmek için ısrarcı olduğu, mahallede başlayan tartışmanın olay yerine taşındığı öğrenildi.

Olayla ilgisi olmayan Demir ve İlbey’in ise cinayete tanıklık ettikleri gerekçesiyle vuruldukları belirlendi. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.