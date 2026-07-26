Olayın, Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Güngörmez Mahallesi'nde meydana geldiği öğrenildi. İlçede kasap ve lokanta işletmeciliği yaptığı ifade edilen 29 yaşındaki Melih Ertekin, kendisine ait ahırda hayvanlarının bakımını gerçekleştirdiği esnada arının saldırısına maruz kaldı.

İddialar çerçevesinde arının boyun bölgesinde, şah damarına yakın bir noktadan sokmasının ardından fenalaşan Ertekin, yakınlarının ihbarı ve yardımıyla Saray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yoğun bakıma sevk edildi!

İlk etapta Saray Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç işletmecinin sağlık durumunda bir gün sonra ağırlaşma meydana geldi. Bunun ardından Ertekin, ileri tedavi için Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ettirilen Ertekin'in hayatını kurtarmak için sağlık ekipleri yoğun çabada bulundu.

Yaşam mücadelesini kaybetti!

Hastanede iki gün süresince tedavi altında bulunan Melih Ertekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Genç yaşta hayatını kaybeden Ertekin'in vefatı, ailesi, yakınları ve ilçe sakinleri arasında büyük üzüntüyü de beraberinde getirdi.