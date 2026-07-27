Olayın, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi sahilinde meydana geldiği öğrenildi. Edinilen bilgiler çerçevesinde, serinlemek için denize giren 5 kişilik aile, bir süre sonra akıntıya kapılarak çırpındı. Durumu gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri intikal etti.

Üç kişi hayatını kaybetti!

Ekiplerin müdahalesi sonucunda sudan 4 kişi çıkarılırken, 1 kişi ise bulunamadı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda anne, baba ve annenin kız kardeşinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Boğulma tehlikesi geçiren küçük kız çocuğu ise ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Seferberlik başlatıldı!

Denizde kaybolan aile ferdini bulmak için geniş çaplı arama çalışmasına start verildi. Sahil Güvenlik, AFAD ve emniyet ekipleri hem denizde hem de kıyı şeridinde çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

"Arama çalışmaları sürüyor"

Olay yerine giderek incelemeler gerçekleştiren Mersin Valisi Atilla Toros, ekiplerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamalar gerçekleştirdi. Ailenin Tarsus Çayı'nın denize döküldüğü bölgede serinlemek amacıyla suya girdiğini ifade eden Toros, boğulma ihbarı sonrasında ekiplerin hızla bölgeye intikal ettiğini söyledi. Vali Toros, aileyi kurtarmak için iki kişinin daha denize girdiği yönünde bilgi aldıklarını, ancak bu kişilerin kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardıklarını belirtti.

Deniz ve karada yoğun çalışma!

Kayıp kişinin bulunması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Toros, arama faaliyetlerine çok sayıda ekibin katılım sağladığını ifade etti.

