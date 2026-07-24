Uşak'ta öyle bir tartışma çıktı ki gün 13 yaralı ile sonlandı. Feci olay Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıktı. İlçede bulunan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tornacılık yapan M.A., oğlu E.A. ile çelik çatı ve römork imalatı yapan S.B. ve kardeşi B.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüdü, pompalı tüfekler çekildi

Basit bir tartışmanın büyümesi ise kötü sonuçlar doğurdu. Pompalı tüfeklerin devreye girdiği kavgada M.A. ile sanayi sitesinde bulunan esnaf ve vatandaşların da aralarında bulunduğu 10 kişi yaralanırken, E.A. ve B.B. ise darp sonucu yaralandı.

Sağlık ekipleri seferber oldu: 1 kişinin durumu ağır

Çevre esnaf ve vatandaş durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli isim gözaltında!

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden S.B.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.