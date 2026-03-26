Piyasadaki bu çarpıcı fiyat artışının arkasında birden fazla neden bulunuyor. Yapay zeka yatırımlarının yarattığı devasa bellek talebi, üreticilerin üretim hatlarını yeniden şekillendirmesine yol açtı. Bu değişim DDR4 arzını ciddi biçimde daralttı ve fiyatları yukarıya taşıdı.

DDR4 fiyatları neden bu kadar yükseldi?

Fiyat patlamasının en büyük sebebi, büyük bellek üreticilerinin DDR4 üretimini durdurma kararları. Micron, tüketici markası Crucial'ı tamamen sonlandırarak kapasitesini yapay zeka veri merkezlerine yönlendirdi. Samsung da benzer bir adım atarak DDR4 üretim hatlarını kapatma sürecine girdi. Çin merkezli CXMT de bu alandaki faaliyetlerini durdurmaya hazırlanıyor.

Üreticiler, sınırlı üretim kapasitelerini çok daha kârlı olan HBM (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) üretimine kaydırdı. Nvidia ve AMD gibi devlerin yapay zeka işlemcileri için talep ettiği HBM modülleri, standart bellek üretiminden üç kat daha fazla üretim alanı kaplıyor. Bu durum standart bellek arzında ciddi bir daralma yarattı.

Fiyatlar ne kadar arttı?

TrendForce verilerine göre bazı DDR4 kitlerinin fiyatlarında yalnızca bir hafta içinde yüzde 40'a varan artışlar gözlemlendi. 3200 MHz frekanslı 16 Gb DDR4 modüller, spot piyasada 24 dolara kadar yükseldi. DDR5 tarafında ise durum daha da çarpıcı; 32 GB'lık bir DDR5 kit birkaç ay önce 100-150 dolar seviyelerindeyken şimdi 400-500 dolar bandına yaklaşıyor.

Fiyatlar ne zaman düşer?

Analistlerin öngörülerine göre bellek fiyatlarının kısa vadede gerilemesi pek olası görünmüyor. Yeni fabrika yatırımlarının devreye girmesi 18 ila 24 ay sürebileceğinden, 2026 boyunca yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalınması bekleniyor. SK Hynix, arz sıkıntısının 2028'e kadar devam edebileceğini öngörüyor. Uzmanlar, bilgisayar toplamayı ya da yükseltmeyi düşünenlerin mevcut stokları değerlendirmesini ve gereksiz harcamalardan kaçınmasını öneriyor.