Android 17 Beta 1 13 Şubat'ta, Beta 2 ise 26 Şubat'ta dağıtıma girdi. Kararlı sürümün Haziran 2026'da Pixel cihazlar için yayınlanması planlanırken, Samsung ve Xiaomi gibi diğer üreticilerin kendi arayüzlerini uyarlaması için ek süreye ihtiyaç duyacağı öngörülüyor.

Android 17 beta alan Google Pixel modelleri

Pixel serisi, beta programının en geniş cihaz desteğine sahip markası konumunda. Pixel 6 serisinden başlayarak en yeni Pixel 10 serisine kadar uzanan kapsamlı bir liste oluşturuldu. Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold gibi amiral gemileri listenin başını çekerken Pixel 9, 8, 7 ve 6 aileleri de tüm varyantlarıyla destekleniyor. Pixel Tablet ve orijinal Pixel Fold da beta programına dahil edildi.

Üçüncü parti markalar da sürece katıldı

Motorola, beta programına oldukça geniş bir kadroyla girdi. Edge 70, Edge 70 Fusion, Edge 60 serisi, Edge 2025 ve Moto G86 gibi modeller güncellemeyi alabiliyor. OnePlus tarafında ise şirket, Android 17 tabanlı OxygenOS 17 güncellemesini alacak modelleri açıkladı. OnePlus 15, 13, 12, 11 gibi amiral gemilerinin yanı sıra Nord 4, Nord 5 ve tablet serisi de listede yer alıyor.

Android 17 ile gelen dikkat çekici yenilikler

Yeni sürümün en belirgin özelliği, uyarlanabilir tasarımın zorunlu hale gelmesi. Geliştiriciler artık uygulamalarını tek bir ekran boyutuna kilitleyemeyecek ve hem telefon hem tablet ekranlarında uyumlu çalışma sağlanacak. Beta 2 ile gelen "Bubbles" özelliği ise çoklu görev anlayışını tamamen değiştiriyor. Herhangi bir uygulamayı yüzen pencereye dönüştürerek masaüstü benzeri bir deneyim sunuyor.

Kamera tarafında profesyonel seviye iyileştirmeler yapıldı. Lens geçişlerindeki takılmalar giderilirken, yeni H.266 (VVC) video sıkıştırma desteğiyle videolar çok daha az depolama alanı kaplayacak. VoIP entegrasyonu sayesinde WhatsApp ve Telegram aramaları telefonun orijinal arama geçmişinde görünebilecek. Gelişmiş Wi-Fi Ranging desteği ise cihazlar arası mesafe ölçümünü milimetrik hassasiyete taşıyor. Gizlilik cephesinde ise yeni "Kişi Seçici" arayüzü, uygulamaların tüm rehbere erişmesini engelleyerek yalnızca seçilen kişilerin paylaşılmasını sağlıyor.