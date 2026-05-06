Mercedes-AMG V8 motorlar geri dönüyor haberi, otomobil dünyasında uzun süredir beklenen bir gelişmeydi. Markanın yeni stratejisi, 2.0 litre dört silindirli plug-in hibrit ünitesinin yarattığı eleştirilere doğrudan yanıt niteliğinde şekillendi. AMG, hem ses karakteri hem de duygusal tasarım anlayışı açısından geçmiş kimliğine sahip çıkacak.

Mercedes-AMG V8 motorlar geri dönüşünün arkasında ne var?

C63 modelinde kullanılan dört silindirli hibrit motor, kâğıt üzerinde 671 beygir gücüyle güçlü bir performans sergiliyordu. Ancak sistem aracı iki tonun üzerine çıkardı, bu durum aracın çevikliğine ciddi zarar verdi. Sekiz silindirli motorlara özgü kükremenin de eksik olması, müşterilerin geleneksel motor mimarisini koruyan rakip markalara yönelmesine yol açtı.

AMG'nin eski CEO'su Michael Schiebe ardından gelen yönetim, müşteri tepkilerini dinleyerek köklü bir değişim kararı verdi. Yeni nesil C63 ve GLC63 gibi ikonik modellerin merkezinde bu V8 motor yer alacak. M177 kodlu çift turbolu 4.0 litrelik V8, hibrit destekle birleştirilerek Euro 7 emisyon standartlarına uyumlu hale getirilecek.

Mercedes-AMG yeni V8 motor neler vaat ediyor?

Marka, GLC53 modelinde sıralı altı silindirli M256M motoruna dönerek bu yöndeki ilk somut adımını attı. Bu hamle V8 geçişinin habercisi olarak yorumlandı. Yeni V8 ünitelerin daha güçlü, daha hafif ve elektrik desteğiyle entegre çalışan bir mimariye sahip olması bekleniyor. Bu sayede performans, ses ve verimlilik tek pakette buluşacak.

AMG.EA platformu yeni dönemin temelini oluşturacak. Yüksek performanslı hibrit sistemler büyük içten yanmalı motorlarla birlikte çalışacak. Elektrifikasyon vazgeçilmez bir parça olmaya devam ediyor ancak artık ana karakter değil, V8'in performansını maksimuma çıkaran destekçi konumunda.

Mercedes-AMG V8 motorlar ne zaman gelecek?

Yeni nesil V8 motorların 2026 yılı boyunca kademeli olarak bayilere ulaşması planlanıyor. C63 ve GLC63 başta olmak üzere AMG'nin ikonik modelleri yenilenmiş motor yapılandırmasıyla pazara çıkacak. Marka, GT serisi ve daha üst segment modellerde de V8'in geleceğini güvence altına aldı. Mercedes-AMG, bu adımla küresel pazardaki rakiplerine karşı eski rekabet gücünü yeniden kazanmayı hedefliyor.