Çıkış anketleri, Frederiksen'in liderliğindeki sol blokun önde gittiğini ancak tek başına çoğunluk elde edemeyeceğini ortaya koyuyor. DR-Epinion anketi sol bloka 83, sağ bloka 79 sandalye verirken, TV2-Megafon araştırması sol bloku 86, sağ bloku 75 sandalyeyle gösteriyor. Bu tablo, koalisyon müzakerelerinin uzun ve zorlu geçeceğine işaret ediyor.

Trump'ın Grönland tehdidi seçimin fitilini ateşledi

Frederiksen, Ekim 2026'ya kadar seçim çağrısı yapmak zorunda olmasına rağmen Şubat ayında erken seçim kararı aldı. Bu hamlenin arkasında, Trump'ın Grönland'ı ele geçirme tehditlerine karşı gösterdiği sert tutumun kamuoyundaki olumlu yansımaları yatıyor. Sosyal Demokratlar, Aralık ayında yüzde 17'lere kadar gerileyen oy oranlarını Grönland krizi sonrasında yüzde 21 seviyesine çıkarmayı başardı.

Ancak seçim kampanyasında Grönland meselesi beklenenin aksine belirleyici bir gündem maddesi olmadı. Tüm partiler arasında Grönland'ın krallık bünyesindeki konumuna ilişkin geniş bir mutabakat bulunuyor. Kampanyayı asıl şekillendiren konular ise enflasyon, konut fiyatlarındaki artış, refah devletinin geleceği ve tarım suyu kalitesi gibi iç politika meseleleri oldu.

Frederiksen'in rakipleri kim?

İki merkez sağ aday, Frederiksen'in koltuğuna talip. Bunlardan ilki, mevcut hükümetin Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen (Venstre Partisi). Vergi indirimi ve daha sıkı göçmenlik politikaları vaatleriyle kampanya yürüten Poulsen, geleneksel liberal seçmen tabanına hitap ediyor. Diğer rakip ise 34 yaşındaki Alex Vanopslagh (Liberal İttifak). Daha az bürokrasi ve nükleer enerji gibi cesur önerilerle dikkat çeken Vanopslagh'ın kampanyası, kokain kullanımını itiraf etmesiyle sarsıldı.

Koalisyon pazarlığında kilit isim belli

Çıkış anketlerine göre ne sol ne de sağ blok tek başına 90 sandalyelik çoğunluğa ulaşamıyor. Bu durum, Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen'in liderliğindeki merkez Ilımlılar Partisi'ni (Moderaterne) kilit konum haline getiriyor. Rasmussen'in hangi blokla işbirliği yapacağı, hükümetin rengini belirleyecek. Ayrıca Grönland ve Faroe Adaları'ndan seçilen dört milletvekili de çok yakın sonuçlarda dengeleri değiştirebilecek konumda bulunuyor.