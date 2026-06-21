Pastel Film imzasıyla Kanal D'de izleyiciyle buluşan Daha 17 dizisinin erken final yapacağına dair söylentiler ortaya atıldı. Başrollerini Çağan Efe Ak ve Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı yapım, yayınlandığı ilk üç bölümde 50 milyon izlenme sayısını geçti. TOTAL grubunda yüzde 27.15 oranında reyting elde eden dizinin yayın süresi ve sözleşme durumu hakkında çeşitli iddialar öne sürülüyor. Seyirciler, 17 yaşındaki Aras'ın hikayesini anlatan Daha 17 dizisi bitiyor mu, final kararı alındı mı sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar.

DAHA 17 FİNAL Mİ YAPIYOR, 18. BÖLÜMDE BİTİYOR MU?

Daha 17 dizisinin 18. bölümde final yapacağı yönünde iddialar bulunuyor. Yaz sezonunda başlayan bu tür diziler için televizyon kanalları ve yapım şirketleri arasında genellikle 13 ile 18 bölüm arasında değişen bir ön protokol yapılıyor. Dizinin 18. bölümde biteceği söylentilerine karşı şu ana kadar Kanal D yönetimi veya Pastel Film tarafından yapılan resmi bir açıklama bulunmuyor. Projenin ulaştığı yüksek izlenme oranları göz önüne alındığında, yayın sürecinin sadece "yaz dizisi sözleşmesiyle" sınırlı kalmayacağı ve dizinin 18. bölümde ekrana veda etmesinin neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

DAHA 17 DİZİSİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerini Aras karakteriyle Çağan Efe Ak ve Şebnem karakteriyle Nesrin Cavadzade paylaşıyor. Dizinin senaryosu, yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın kayıp ailesini ve kardeşini bulma mücadelesine odaklanıyor. Aras'ın ailesini arayış süreci, İstanbul’dan Bodrum’a uzanan bir hikayeyle işleniyor. Yaz ekranının dikkat çeken yapımları arasına giren dizi, ilk üç bölümünde 50 milyon izlenme sayısını aşarken, TOTAL kategorisinde %27.15 oranında reyting elde etti.