Taşacak Bu Deniz dizisinde sürpriz bir ayrılık kararı alındı. Gezep karakteri ile milyonlarca izleyicinin gönlüne taht kuran başarılı oyuncu Onur Dilber diziye veda etti. Ayrılığın perde arkasında senaryo anlaşmazlıkları ve set ekibiyle yaşanan birtakım gerginliklerin yattığı iddia edilirken dizinin hayranları "Taşacak Bu Deniz Gezep diziden neden ayrıldı?", "Onur Dilber sette kava mı etti?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

TAŞACAK BU DENİZ GEZEP DİZİDEN NEDEN ÇIKTI? ONUR DİLBER'DEN İLK AÇIKLAMA

Taşacak Bu Deniz yeni sezon kadrosunda bulunmadığını şaşkınlık ve üzüntüyle öğrendiğini belirten Dilber, ayrılık haberlerinin kamuoyunda yayılmasının ardından sessizliğini bozdu. Dilber, Gezep karakterinin hikayesindeki değişimlere işaret ederek rolün kendi özünden giderek uzaklaştığını iddia etti. Dilber, yaşanan anlaşmazlık sürecine dair ayrıntıları ise paylaşmadı.

ONUR DİLBER VE ULAŞ TUNA ASTEPE KAVGA MI ETTİ? KRİZİN PERDE ARKASI

Kulislerden gelen haberlere göre Onur Dilber'in senaryo gidişatından memnun olmadığı, karakteri için daha fazla sahne talep ettiği ve bu durumun yapım ekibiyle yazar kadrosu arasında rahatsızlık yarattığı öne sürüldü. Krizi asıl tırmandıran olayın ise bir kına gecesi sahnesinin çekimleri sırasında yaşandığı iddia edildi. Çekimler sırasında Onur Dilber ile dizinin başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe arasında şiddetli bir tartışma çıktığı, bu kavganın ardından yapım şirketinin ayrılık kararını hızlandırdığı öne sürüldü.