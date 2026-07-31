Tom Holland'ın bir kez daha Peter Parker karakterine hayat verdiği dev bütçeli yapım, vizyonun ilk gününden itibaren sinema salonlarını doldurmayı başardı. Marvel Studios ve Sony Pictures ortaklığında beyaz perdeye taşınan film, sürükleyici aksiyon sahneleri kadar Türkiye'deki gösterim kurallarıyla da dikkat çekiyor. Çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmeyi planlayan ebeveynler ve genç izleyiciler, yaş kısıtlamasının detaylarını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Örümcek Adam filmi kaç yaş üzerine uygun, çocukların filme girmesine izin veriliyor mu? İşte ayrıntılar...

ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNE YAŞ SINIRI MI GELDİ?

Evet, beyaz perdede izleyiciyle buluşan yeni Örümcek Adam filmi için resmi yaş kısıtlaması uygulandı. Türkiye'deki sinema gösterim mevzuatı doğrultusunda belirlenmiş kurallar çerçevesinde filmin izleyici kitlesi netlik kazandı. Salon işletmecileri, belirlenen bu kural doğrultusunda bilet satışlarını ve salona girişleri kontrol altında tutuyor.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY YAŞ SINIRI KAÇ?

Türkiye genelinde gösterime giren Spider-Man: Brand New Day için resmi yaş sınırı 13+ (13 yaş ve üzeri) olarak belirlendi. Buna göre, 13 yaşını doldurmuş olan tüm izleyiciler filmi sinema salonlarında serbestçe izleyebiliyor. Ancak 13 yaşın altındaki çocuklar için salon işletmelerinin uyguladığı resmi gösterim kuralları geçerli sayılıyor.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY VİZYONA GİRDİ Mİ?

Sinemaseverlerin merakla beklediği Spider-Man: Brand New Day, 31 Temmuz Cuma günü Türkiye'deki tüm sinema salonlarında gösterime girdi. Tom Holland'ın başrolünde yer aldığı dev yapım, zengin oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle sinemaseverlere seyir zevki yüksek anlar vaat ediyor.