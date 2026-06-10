Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in paylaştığı Eşref Rüya, 10 Haziran akşamı yayınlanan 47. bölümüyle ekranlara veda etti. Dizinin takipçileri final bölümünü izlemek için arama motorlarına yöneldi. Ancak geçmiş bölümlerin aksine, final bölümünün YouTube platformunda yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti.

EŞREF RÜYA 47. FİNAL BÖLÜMÜ YOUTUBE'DA NEDEN YOK, NEDEN YAYINLANMADI?

Eşref Rüya dizisi, yayınlandığı ilk haftalarda YouTube platformunda 50 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı. Elde edilen bu dijital izlenme oranlarının ardından projenin yayın haklarında değişikliğe gidildi. Alınan karar doğrultusunda Eşref Rüya dizisinin 47. final bölümü de dahil olmak üzere tüm bölümleri Amazon Prime platformuna taşındı. Bu nedenle dizinin yeni bölümleri YouTube üzerinden yayınlanmıyor.

EŞREF RÜYA FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU, EŞREF İHTİYAR'I ÖLDÜRDÜ MÜ?

Dizinin 47. final bölümünde, Eşref ile geçmişteki olayların arkasındaki isim olan "İhtiyar" lakaplı baron arasındaki son hesaplaşma işlendi. İhtiyar, elindeki imkanları kullanarak yurt dışına kaçma planları yaparken, Eşref ve dostu Kadir bu girişimi deşifre ederek onu köşeye sıkıştırdı.

Limandaki bir depoda yaşanan yüzleşmede Eşref, İhtiyar'ı öldürmek yerine adalete teslim etmeyi seçti. Eşref, "Seni öldürmek sana ödül olur, sen hak ettiğin yerde, parmaklıklar arkasında çürüyeceksin" ifadelerini kullanarak İhtiyar’ı emniyet güçlerine teslim etti. Dizi, İhtiyar'ın tutuklanması ve Eşref'in adalet vurgusu yaptığı bu sahneyle sona erdi.