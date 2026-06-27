Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Feyyaz Şerifoğlu ve Melis Minkari gibi isimlerin yer aldığı Muhtemel Aşk dizisinde sular durulmuyor. Dizide Kadir karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ekin Koç’un kadrodan ayrılacağına yönelik sosyal medyada yayılan söylentiler, yapımın takipçileri tarafından yakın markaja alındı. Oyuncunun yeni bölümlerde yer alıp almayacağını merak eden vatandaşlar, "Muhtemel Aşk Kadir ayrılıyor mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte tüm merak edilenler...

EKİN KOÇ MUHTEMEL AŞK DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken yapımda Kadir karakterinin akıbeti belli oldu. Sosyal medyada hızla yayılan ve başarılı aktörün projeye veda edeceğini öne süren iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre Ekin Koç, Muhtemel Aşk dizisinden ayrılmıyor. Başarılı oyuncu, projedeki rolüne ve ekran yolculuğuna planlandığı gibi devam ediyor. Yapım kanadından veya oyuncudan gelen aksi bir karar bulunmuyor.

MUHTEMEL AŞK OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kadir karakterinin hikayedeki ağırlığının süreceği kesinleşirken, dizinin güçlü kadrosu da eksiksiz şekilde yoluna devam ediyor. İşte Muhtemel Aşk oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler:

Ekin Koç (Kadir)

Feyyaz Şerifoğlu (Tolga)

Ayça Ayşin Turan (Defne)

Melis Minkari (Zeynep)

Hayal Köseoğlu (Melis)

Evrim Doğan (Mine)

Selen Domaç (Suzan Poyraz)

Özgür Berber (Oğuz Derin)

Tugay Erdoğan (Yavuz)

Ege Erkal (Yiğit)

Melisa Berberoğlu (Leyla Emindağ)

Müge Bayramoğlu (Özlem Baktıner)

Bahtiyar Memili (Selim Kartal)