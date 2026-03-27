Son Mühür- Uluslararası sistemde kopuş, krizler ve yeni düzen arayışlarının ele alındığı STRATCOM Zirvesi 2026 başladı. Zirveye video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, organizasyonun kapsamına ve önemine dikkat çekti.

Erdoğan: “Geniş bir yelpazede kritik başlıklar ele alınacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede ele alınacak konulara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Liderlik diplomasisinden dijital dönüşüme, çatışma çözümünden küresel iklim yönetişimine, göç ve sosyal politikalardan kriz yönetimine, iki gün boyunca çok geniş bir yelpazede tertiplenecek panel ve oturumların tüm insanlık için faydalı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.

Fikirleri, tespitleri, teklif ve değerlendirmeleriyle zirveye yapacakları kıymetli katkılardan ötürü katılımcılara şimdiden şükranlarımı sunuyorum.

Çerçevesi, muhtevası ve etki çapı her geçen yıl genişleyen bu organizasyonu başarıyla düzenleyen İletişim Başkanlığımıza ayrıca tebriklerimi iletiyorum."

“Uluslararası sistem işlevini yitiriyor”

Erdoğan, mesajında küresel sistemin mevcut durumuna ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli misafirler, İkinci Cihan Harbi sonrası galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem, neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşıyor. Sistemin temelini teşkil eden kurum, kural ve değerler manzumesi günden güne işlevini yitiriyor."

“Krizler derinleşiyor, çatışmalar artıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ölçekte artan gerilimlere dikkat çekerek şöyle devam etti: "Güç rekabetinin enerji, teknoloji ve ticaret gibi farklı alanlara yayıldığı; sorunların diyalog yerine silahla çözülmeye çalışıldığı; soykırımların, savaşların ve krizlerin giderek daha da tırmandığı zorlu bir dönemden geçiyoruz."

Gazze vurgusu: “Barış her zamankinden daha önemli”

Erdoğan, özellikle Gazze’de yaşananlara değinerek şu ifadeleri kullandı: "Gazze’de olduğu gibi hepimizin yüreğini sızlatan trajedilerin sona ermesi; bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada barış, huzur ve istikrarın yeniden temin edilmesi geçmişte hiç olmadığı kadar önemlidir."

“Sahte anlatılara karşı iş birliği şart”

İletişim ve doğru bilgi akışının önemine vurgu yapan Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: "Hakikat aslında gün gibi ortadayken, gerçekleri tahrif etmek üzere kurgulanan yeni ve sahte anlatıların önüne geçebilmek için iletişim ve iş birliği mekanizmalarını bugün daha da güçlendirmek zorundayız."

“Uluslararası aktörler daha aktif olmalı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok paydaşlı iş birliğinin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti: "Bu noktada devlet ve hükümetlerin yanı sıra akademisyenlerden sivil toplum ve düşünce kuruluşlarına, uluslararası aktörlerin daha fazla inisiyatif alması ve daha aktif olması kaçınılmazdır."

Türkiye’nin mesajı: “Barış ve adalet odaklı duruş sürecek”

Türkiye’nin yaklaşımına ilişkin Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Türkiye olarak insani değerleri ve adaleti merkeze alan ilkeli, kararlı ve barış odaklı duruşumuzu sürdürmeye; yalnızca bölgemizde değil, tüm dünyada huzur ve güvenin yeniden inşa edilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

"Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2026’nın bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor, zirveye iştirak eden katılımcılara teşekkürlerimi iletiyor; sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla."