Gözaltı sürecinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şüphelilerden kan ve saç örnekleri alındı. Orman, savcılık ifadesinde tüm iddiaları reddetti ve test sonuçlarının kendisini aklayacağını savundu. Mahkeme sürecinin ardından Fikret Orman, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Fikret Orman'ın uyuşturucu testi sonucu açıklandı mı?

Adli Tıp Kurumu'nda numuneleri alınan ünlü isimlerin test sonuçlarının en erken Cuma günü çıkacağı öğrenildi. Henüz kamuoyuna açıklanmış resmi bir test sonucu bulunm

uyor. Orman, ifadesinde iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve sonuçların bunu kanıtlayacağını belirtti.

Fikret Orman kimdir, kaç yaşında?

Fikret Orman, 4 Kasım 1967'de İstanbul'da dünyaya geldi. 2026 itibarıyla 58 yaşında. Orta öğrenimini Işık Lisesi'nde, yükseköğrenimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi ve ABD'deki Florida Üniversitesi'nde tamamladı. Mesleği inşaat mühendisi olan Orman, aynı zamanda birden fazla şirkette yönetim kurulu üyesi olarak iş dünyasında aktif rol üstleniyor. Evli ve iki çocuk babası.

Beşiktaş başkanlığı dönemi ve Vodafone Park

Orman, spor yöneticiliğine 2000-2004 yılları arasında Beşiktaş yönetim kurulunda görev alarak başladı. 2012 yılında yapılan olağanüstü genel kurulda kullanılan 4545 oyun 4027'sini alarak Beşiktaş'ın 33. başkanı seçildi. Başkanlık döneminde gerçekleştirilen en önemli proje, İnönü Stadyumu'nun yıkılarak yerine Vodafone Park'ın inşa edilmesi oldu. Siyah-beyazlı ekip, Orman döneminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında art arda iki Süper Lig şampiyonluğu kazandı. Orman, 2019 yılında görevinden ayrıldı.

Soruşturmada son durum ne?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon düzenlendi ve bugüne kadar 26 kişi tutuklandı. Son dalgada gözaltına alınan 14 isimden dördü tutuklanırken, Orman dahil altı kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamındaki gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.