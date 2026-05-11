Futbol dünyasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de şampiyonun Galatasaray olmasının ardından gözler alt liglere çevrilmişti. 2. Lig'de play-off heyecanı yaşanırken, oynanan finaller sonucunda Trendyol 1. Lig'e yükselen ekipler belli oldu. Muğlaspor, seri penaltı atışları sonucunda Elazığspor'u 8-7 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Kırmızı Grup Play-Off finalinde Muş Spor'u 2-1 yenen Mardin 1969 Spor da Trendyol 1. Lig'e yükselen diğer takım oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla her iki takımı da tebrik etti. Muğlaspor'u tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün gerçekleşen sonuçlarla Trendyol 1. Lig’e yükselen Muğlaspor’u, Muğlalı tüm kardeşlerimi canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.

Mardin 1969 Spor’u da tebrik eden Erdoğan, "Trendyol 1. Lig’e yükselen Mardin 1969 Spor’u ve Mardinli tüm kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, önümüzdeki sezonda şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.