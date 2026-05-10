Trendyol 1. Lig'i geçtiğimiz sezon ikinci sırada tamamlayarak büyük bir coşkuyla Süper Lig'e dönen Gençlerbirliği, bu sezon beklediği istikrarı yakalamakta zorlansa da ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı. Kırmızı-karalı ekibin topladığı puanlar ve alt sıralardaki rakipleriyle olan puan farkı, her hafta değişen dengelerle birlikte yakından takip ediliyor. Vatandaşlar, "Gençlerbirliği ligde kaldı mı?", "Gençlerbirliği'nin puanı kaç?" sorularına yanıt arıyor. İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

GENÇLERBİRLİĞİ KÜME DÜŞTÜ MÜ?

Gençlerbirliği ligde kalma mücadelesini sürdürüyor. Ankara ekibi, ligin son haftalarına girilirken kritik bir eşikte. Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un lige veda etmesiyle birlikte, düşme hattının hemen üzerinde yer alan Gençlerbirliği için her puan hayati önem taşıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ SÜPER LİG PUAN DURUMUNDA KAÇINCI SIRADA?

Gençlerbirliği, ligin 33. haftası itibarıyla topladığı 31 puanla 15. sırada yer alıyor. Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik çizen kırmızı-siyahlılar; çıktığı 33 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Kayserispor gibi ekiplerin üzerinde yer alarak nefes alan Ankara ekibi, özellikle Beşiktaş ve Trabzonspor gibi güçlü rakiplerine karşı aldığı sürpriz sonuçlarla puan hanesini doldurmayı başardı. Ancak rakipleriyle arasındaki puan farkının oldukça az olması, tehlike çanlarının hala çaldığını gösteriyor.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SON MAÇI KİMİNLE, NE ZAMAN?

Başkent ekibi için kader anı ligin son haftasında yaşanacak. Gençlerbirliği, sezonun son maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabakadan alınacak sonuç, Gençlerbirliği'nin önümüzdeki sezon da Süper Lig'de yer alıp almayacağını belirleyecek.