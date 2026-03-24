Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"Ülkemizin önü, ufku açıktır!"

Terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuşan Erdoğan, "Bu yıl Ramazan bayramının ikinci günü baharın müjdecisi tabiatın dirilişinin sembolü olan Nevruz gününe tekabül etti. Nevruz Anadolu, Kafkasya, Orta Asya, Ortadoğu'da kardeş halklar tarafından asırlardır bayram havasında kutlanıyor. Diyarbakır ve İstanbul'da olduğu gibi milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklarla ilgili gerekeni yapıyoruz. Bugünlerde stratejik önemi daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye sürecimizi baltalamayı amaçlayan bu tarz tahrikler bizden gerekli cevabı alacaktır. Türkiye'yi bu yoldan döndürmeye ne provokatörlerin ne de ağababaların gücü yetmeyecektir.

17 aydır büyük bir sağduyu ile yürüttüğümüz süreci inşallah menziline ulaştıracağız. Yolumuz yokuş olabilir ama ülkemizin önü, ufku açıktır. Allah'ın izniyle yarınları aydınlıktır. Burada şunun da bilinmesini isterim: Terörsüz Türkiye sürecimiz nasıl yarım asırlık kanlı bir oyunu bozuyorsa, terörsüz bölge idealimiz de Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar arasına nifak duvarları örmek isteyenlerin planlarına set çekmektedir.

Bunu önce Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelerde gördük. Son olarak bunu İran’a yönelik kotarılmak istenen kirli planda gördük. Sadece bu iki bölgesel gelişmeye bakmak bile, ortaya koyduğumuz vizyonun isabetini ve stratejik değerini anlamak için kafidir." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin inşa ettiği altyapı kritik rol oynamaktadır!"

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Aziz kardeşlerim, küresel sistem 2008 krizinden bu yana sancılı ve sarsıntılı olduğu kadar köklü bir değişim ve dönüşüm geçirmektedir. Söz konusu değişim dört ana eksende aktörler arasındaki rekabeti ciddi manada kızıştırmaktadır.

Kutuplaşmaya doğru evrilen dünya düzeninde yeni güç merkezlerinin kimler olacağı da bu soruların içinde saklıdır. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi yeni dünya düzeninin mücadele sahası olarak bir kez daha bölgemiz öne çıkmaktadır.

Klasik ittifaklar çözülürken benzer tehditlerle karşı karşıya olan ülkeler arasında yeni iş birlikleri kurulmaktadır. Bu süreçte bölgesel iş birliğinin hiç olmadığı kadar önem kazandığını görmekteyiz.

Türkiye olarak bu yeni konjonktüre hazırlıklarımızı yaptık. Enerji arz güvenliğimizi güçlendirdik; kaynak çeşitliliğini artırırken yerli kaynaklarımızı devreye aldık. Ulaştırma alanında büyük atılımlar gerçekleştirdik. Londra’dan Çin’e uzanan kesintisiz demiryolu hattında ülkemizin inşa ettiği altyapı kritik rol oynamaktadır." dedi.

Orta Doğu'daki gerilim gündemdeydi!

Orta Doğu'daki gerilim hakkında konuşan Erdoğan, "Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutmakta kararlıyız. Savaşın bölge ülkeleri arasında yıpratma savaşına dönüşmesini asla istemiyoruz. Türkiye bölgemizi kan ve barut kokusuna boğan süreci doğru okuyan, devlet aklının temsilcisi olarak adından övgüyle söz ettiren ülkelerin başında yer alıyor. Birilerinin bizi çekmek istediği tuzaklara düşmüyoruz.Tedbirli, temkinli, soğukkanlı şekilde kardeşlik ve komşuluk hukukuna riayet ederek süreci yönetiyoruz.

Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi bölge barışı, insanlık adına derhal durdurulmalı, her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı tutum sergilemelidir. Dünya enerji ticaretinin yüzde 20'sinin geçtiği stratejik Hürmüz Boğazı'nın kapanması, küresel ekonomiyi ciddi bir türbülansa sokmuştur. Türkiye, tüm gücüyle, tüm imkanlarıyla, uhdesinde bulunan tüm araçlarla barışın, adaletin, istikrarın tesisi için çalışmaya devam edecektir. Son 25 gün şunu göstermiştir, savaş İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini dünya ödüyor. Savaş Netanyahu'nun ikbal savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor.

Küresel ekonomide telafisi yıllar alacak tahribat oluşmadan hukuksuz savaş bitmeli,diyalog kapısı açılmalı, sonuç alıcı müzakere sürecine süratle başlanmalı. İsrail'in uzlaşmaz, maksimalist, radikal tavrının diplomatik çözüm yollarını kundaklamasına müsaade edilmemelidir." dedi.