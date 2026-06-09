Son Mühür- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Konferansları’nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu tür programların hem devlet aklı hem de güvenlik stratejilerimiz açısından kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi.

"Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum"

Törende şehitlerimizi anarak söze başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tür akademik ve stratejik buluşmaların Türkiye’nin geleceğine ışık tutacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını şu sözlerle açtı:

"Bugün Milli Güvenlik Konferansları'nın açılışını yapmak üzere bir aradayız. Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz diyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Talimatlarımız doğrultusunda hazırlanan Milli Güvenlik Konferansları'nın başarılı geçmesini temenni ediyorum. Programa katkı verecek tüm katılımcılara şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum."

"Her defasında anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin üzerinde bulunduğu coğrafyanın tarih boyunca birçok devletin göz diktiği, kilit bir bölge olduğunu hatırlattı.

Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanan büyük bir coğrafyada Türk devlet geleneğinin her zaman var olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşılan tüm felaketlere rağmen devletin yıkılmadığını,

"Milletçe stratejik önemi yüksek zorlu bir coğrafyada asırlardır varlık gösteriyoruz. Avrupa'dan Orta Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada ecdadımız at koşturmuş devletler kurmuştur.

Nice zorluklarla karşılaştık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğduk." diyerek anlattı.

"Gardımızı indirdiğimiz anda bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar"

Konuşmasının devamında Türkiye’nin dış yardımlara ya da başkalarının planlarına göre hareket etmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağımsız dış politika vizyonunu değerlendirdi.

40 yıldır süren terörle mücadelede ödenen ağır bedellere rağmen geri adım atılmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" vizyonunun önemine vurgu yaparak,

"Bugüne kadar devletimizin güvenliğini güvenceye alma noktasında kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık. Cumhuriyetimizi bu anlayışla kurduk.

40 yılı aşan terörle mücadelemizi yine bu anlayışla sürdürdük. Ağır bedeller ödedik. Çok önemli kazanımlar elde ettik. Türkiye bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost-düşman herkese göstermiştir.

Terörsüz Türkiye süreci stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. Gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar. Bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur." ifadelerini kullandı.

"Siber tehdit de doğrudan milli güvenliğin alanına giriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günümüz dünyasında "güvenlik" kavramının artık yalnızca sınırlarda değil, dijital dünyada da korunduğunu dile getirdi.

Enerji hatlarından bankacılık sistemine kadar her alanın siber saldırılara açık olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojinin savunma alanındaki yeni rolüne dikkat çekerek,

"Çağımızın güvenlik anlayışında enerji hatlarına yapılan saldırı da, bankacılık sistemini işlemez hale getiren siber tehdit de doğrudan milli güvenliğin alanına giriyor. Savaş meydanlarında tanklar ve füzeler kadar yazılımlar da belirleyici bir rol oynuyor." dedi.

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