Son Mühür- Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un, Kürt kadınlar hakkında bir fıkra anlatması kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Yaşanan bu tartışmalı olayın hemen sonrasında, Koç Grubu’nun çeşitli kurumlarına yönelik silahlı saldırılar meydana geldi.

İlk hedefler Otokoç şubeleri oldu

Gerilim dolu sürecin ilk yansıması, Koç Grubu bünyesinde hizmet veren iki ayrı Otokoç şubesine yapılan saldırılarla başladı.

Diyarbakır’da hedef Yapı Kredi Bankası

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Yapı Kredi Bankası şubesine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı bir saldırı düzenlendi. Olayın yankıları devam ederken, saldırganların bu kez başka bir şubeyi hedef alması kaygıları artırdı.

Aynı bölgede ikinci saldırı

Yine Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinin işlek noktalarından biri olan Ofis semtinde, Yapı Kredi Bankası’na ait iki ayrı ATM, yine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Yapılan bu saldırılar sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri, faillerin kimliğini belirlemek ve olaylar arasındaki bağlantıyı çözmek adına bölgede geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.

Ayrıntılar geliyor...