Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi’nde önemli mesajlar verdi.

Hem Türkiye’den hem de dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıları ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden bu organizasyona katılanlara hoş geldiniz diyorum.

Zirvemizi yurt dışından teşrif eden misafirlerimize bu şehrin tadını çıkarmalarını tavsiye ediyorum. Ülkelerinizde yaşayan kardeşlerimize 86 milyon vatandaşımızın selamlarını iletiyorum." diyerek başladı.

"İslam ekonomisinde sermayeye ilişkin tartışmalar yapıldı yapılacak"

Zirvenin gündemindeki ana başlıklar arasında İslam ekonomisinin güncel durumu ve teknolojik değişimler bulunuyor. Sermaye yönetimi ve İslam ekonomisinin pratik uygulamalarının masaya yatırılacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"İslam ekonomisinde sermayeye ilişkin tartışmalar yapıldı yapılacak. Sermayenin İslam ekonomisindeki yerini, pratik boyutları değerlendirilecek.

Dijital dönüşüm gibi çağımızın yeni gerçekliklerinin masaya yatırıldığı zirvede, uluslararası yatırımların yanı sıra yapay zeka kullanımı gibi farklı konular özelinde yapılacak tartışmaların faydalı olmasını diliyorum." dedi.



Aynı zamanda organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen kurumları bir bir sayarak teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albaraka Forum, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye Varlık Fonu, İbn Haldun Üniversitesi ve zirve partnerleri olan Halkbank, Türk Hava Yolları, Anadolu Ajansı ile Demirören Medya’ya katkılarından dolayı tebriklerini iletti.

"Küresel borçuluk 350 trilyon doları ulaşmış durumda"

Konuşmasının bir kısmında bölgedeki siyasi gelişmelere ve bunun ekonomik yansımalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekti.

Özellikle borçlanma rakamlarının korkutucu boyutlarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Katliam şebekesi yürüttüğü istila politikasını Beyrut'un içine doğru genişletiyor. İran merkezli savaş Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesi tüm dünyayı etkiliyor.

Ekonomi ve finans anlamında küresel bir kırılma noktasına gelindi. Burada endişe verici bir rakamı sizlerle paylaşıyorum. Küresel borçuluk 350 trilyon doları ulaşmış durumda."

"Faizin olduğu yerde bereket olmaz"

"Daha adil bir dünya mümkün" vurgusunu tekrarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,, "Daha adil dünya mümkün derken, insanlık ailesi olarak gerek ekonomide gerekse uluslararası ilişkilerde çözümsüz değiliz.

Daha çok çaba harcamalıyız. İslam ekonomisini ne kadar sahiplenirsek hedeflerimize o kadar çabuk ulaşırız. Bizde bereket diye bir kavram vardır.

Rahmetli Erbakan Hocamızın dediği gibi 1 liralık kazanç 2 liralık kazançtan üstündür. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın olduğu yerde bereket bulunmaz.

Yalnızca kar düşüncesi bereket kendisine yer bulamaz. İslam iktisadı adalet, erdem, risk paylaşımı, sürdürülebilirlik gibi değerler etrafında teşekkül eder" mesajını verdi.

Konuşmasını Türkiye’nin ekonomi politikalarına dair hedeflerle sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi yatırımın, üretimin ve finansal araçların bir araya geldiği bir alan yapmaya çalışıyoruz. Rekabetçi bir teşvik programını hayata geçirdik" diye konuştu.