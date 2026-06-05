Son Mühür - Teknoloji dünyasının en önemli yapay zeka şirketlerinden Anthropic’in kurucu ortağı Jack Clark, BBC Newsnight programına yaptığı açıklamalarda, yapay zeka (AI) teknolojisinin kontrolsüz büyümesine ilişkin dikkat çekici uyarılarda bulundu.

'Durdurma' çağrısı

Geliştirilen sistemlerin giderek daha güçlü hale geldiğini ve toplum üzerinde derin etkiler yaratacağını belirten Clark, insanların hükümet politikaları aracılığıyla bu süreçteki kontrolü elinde tutması gerektiğini ve insan dışı gelişiminin durdurulması gerektiğini vurguladı. Sektörün mevcut ilerleme hızını değerlendiren Clark, "Ayağınızı gazdan çekip frene basabilme seçeneğiniz olmasını istersiniz. Şu anda yapay zeka sektörünün bir gaz pedalı var, ancak fren pedalından yok." ifadelerini kullanarak, sistemlere güveni artıracak yeni düzenlemelerin küresel ölçekte geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Fren Pedalı" şart

Anthropic tarafından geliştirilen popüler sohbet robotu Claude'un mevcut kod yapısının yüzde 80'ini kendi yazan bir sistem üzerinde çalıştığını aktaran Jack Clark, iki yıl içinde bu oranının yüzde 100'e ulaşmasının büyük sonuçlar doğurabileceğine işaret etti. Sektör için gerekli olan yasal denetim mekanizmalarını geçmiş yüzyıldaki petrol patlamasına benzeten Clark, "Toplumun tepkisi, petrolün dünyaya sağlayabileceği faydalar konusunda insanlara güven verecek makul politika ve düzenleyici bir çerçeve oluşturmak oldu. Böylece şirketleri yöneten kişilerin karakteri konusunda endişelenmek zorunda kalınmadı. Varacağımız yer açıkça burası." şeklinde konuştu. Yaşanan hızlı teknolojik ilerlemenin gelecekte yaratabileceği risklere değinen Clark, "Toplum olarak yapay zekanın sürekli ilerlemesinin ne anlama geldiği konusunda ciddi bir tartışma yapmazsak çocuklarım için endişe ederim. Potansiyel olarak büyük faydalar var. Aynı zamanda riskler de var" diyerek konunun sosyal boyutuna dikkat çekti.

Ekonomik sarsıntı endişesi ve yaratıcı fikirlerin avantajı

Yapay zekanın otonom görevleri yerine getiren "ajan" yazılımlara dönüşmesinin ekonomik düzende sarsıntılara yol açabileceğini ifade eden Clark, son bir yılda teknoloji firmalarında yaşanan toplu işten çıkarmaların arkasında bu sistemlerin mühendislik kapasitesinin yattığını belirtti. Buna karşın, yapay zeka çağında daha geniş düşünebilen ve yaratıcı fikirler üreten bireylerin avantajlı kalacağını savunan Clark, kurumsal işleyişlerine dair, "Yapay zeka sistemlerinin gerçekten yaratıcı olup olamayacağı konusunda açık sorular var… Bunun için henüz gerçekten bir kanıt yok. Anthropic'te artık daha çok iyi fikir üretme kapasitesinde sınırımız var; bu fikirleri gerçeğe dönüştürecek mühendislik kapasitemizde değil." açıklamasında bulundu. Clark, geleceğe hazırlanan gençlere ise merak duygularını canlı tutmalarını, sosyal bilimlere yönelmelerini ve "bir hobi geliştirmelerini" tavsiye etti.