Son Mühür- Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışma esaslarını belirlemek amacıyla yapılan Danışma Kurulu toplantısı tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda, yeni dönem asgari ücret görüşmelerine yön verecek temel usuller ele alındı.

Komisyon 15 üyeden oluşacak

Toplantıda alınan karar doğrultusunda, asgari ücreti belirleyecek komisyonun 15 kişiden oluşmasına karar verildi. Komisyon; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden eşit sayıda üyenin yer alacağı bir yapı ile çalışmalarını sürdürecek.

Danışma Kurulu’nun ardından, komisyonun ilk resmi toplantısının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Toplantılarda ekonomik göstergeler, enflasyon verileri ve yaşam maliyetleri dikkate alınarak 2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi hedefleniyor.

Görüşmeler Aralık ayına kadar sürecek

Komisyonun Aralık ayı içinde birkaç kez toplanması ve nihai kararın yıl bitmeden açıklanması öngörülüyor. Belirlenecek yeni asgari ücretin 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.