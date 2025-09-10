Prof. Dr. Akkoyunlu, son bir ayda polikliniklere başvuran hastaların çoğunda Covid-19 görüldüğünü aktararak, “Grip olarak gelen vakaların neredeyse tamamına yakını Covid diyebiliriz” dedi. Ağır vakaların yeniden ortaya çıktığını ifade eden Akkoyunlu, “Maske ve mesafe sadece bulaşmayı değil, hastalığın ağır seyretmesini de engelliyor. Bu süreçte havalandırma da kritik önem taşıyor” sözleriyle uyardı.

Yoğun Bakımlar dolmaya başladı

Hastalığın genellikle hafif seyrettiğini belirten Akkoyunlu, buna rağmen yoğun bakıma alınan ve hayati risk taşıyan hastalar olduğunu dile getirdi. “Pandeminin ilk dönemlerinde olduğu gibi ağır ilaçlar kullanmak zorunda kaldığımız vakalar oldu. Bu da net bir uyarıdır: Covid bitmiş değil, yeniden alevleniyor” dedi. Özellikle ileri yaşta olan, kronik hastalığı bulunan veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanan bireylerde ağır seyir ihtimalinin daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Doç. Dr. Hüsrev Diktaş ise Omicron varyantının alt tipleri olan Stratus ve Nimbus’un dünya genelinde hızlı bir şekilde yayıldığını belirtti. “Mayıs ayından itibaren Amerikan verilerine dayanarak bu varyantların etkisinin arttığını görüyoruz. Klinik olarak yüksek ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, tat ve koku kaybı en sık görülen bulgular arasında. Bazı vakalarda ise ishal ve nörolojik semptomlara rastlanabiliyor” ifadelerini kullandı.

Çocuklar ve yaşlılar risk altında

Diktaş, özellikle okula yeni başlayan çocukların hastalık belirtileri gösterdiğinde okula gönderilmemesi gerektiğini vurguladı. “Hastaların izole edilmesi ve destek tedavinin sağlanması çok önemli. İleri yaştaki bireyler, çocuklar ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda tablo daha ağır seyredebiliyor” dedi.

“Covid bitmedi”

Uzmanlar, salgının bitmediğini ve yeni varyantlarla birlikte yeniden yükselişe geçtiğini hatırlatarak toplumun maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasının önemine dikkat çekti.